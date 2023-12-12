Впервые после пандемии ковида Китай вернул масочный режим в общественных местах. Причина - микоплазменная пневмония, сообщило агентство Синьхуа, передаёт bb.lv
Как и во времена короновируса, за несоблюдение санитарных норм власти будут наказывать. Так, за нежелание носить маску можно получить штраф в 500 юаней (65 евро). Может дойти и до ареста сроком до 10 суток.
Уязвимая группа населения — люди от 15 до 59 лет, причём количество случаев продолжает расти, нагружая систему здравоохранения. В связи с этим правительство Китая рекомендует гражданам пройти ревакцинацию.
Загадочное воспаление легких, которое уложило на больничные койки многих детей в КНР, уже накрывает Европу и Америку. Особенность этой инфекции в том, что ее не берут некоторые антибиотики, например пенициллин, протекает болезнь тяжело, долго и известно о ней пока немного.
Основные признаки "китайской пневмонии" - сильный кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель, боль в грудной клетке, обычно с лихорадкой и головной болью, а также часто с пятнистой сыпью на туловище, спине или руках. У детей до пяти лет также могут возникнуть заложенность носа или насморк, слезотечение, одышка, рвота и диарея.
Китай сообщил о росте "похожих на грипп заболеваний" с середины октября. Больницы переполнены, уже сотни тысяч детей с воспалением легких лежат под капельницами.
Детская больница Пекина сообщила CCTV, что в учреждение ежедневно поступает не менее 7 тысяч пациентов, что значительно превышает ее возможности.
Крупнейшая педиатрическая больница в соседнем Тяньцзине за неделю приняла более 13 тысяч детей. В провинции Ляонин в 600 км от Пекина также наблюдается большое количество случаев заболевания.
В конце ноября мировые СМИ сообщили о вспышке "загадочной детской пневмонии" в нескольких регионах Китая. Telegraph со ссылкой на данные организации ProMed, которая отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру, сообщил о перегруженности детских больниц КНР пациентами с симптомами пневмонии. О переполненных медцентрах Пекина и Ляонина рассказывал и тайваньский телеканал FTV News.
Болезнь, которая начала атаку на мир, называется микоплазменная пневмония, или "синдром белых легких" из-за побеления легких на рентгеновских снимках пациентов с пневмонией, сообщает NBC. Еще болезнь известна как "ходячая пневмония" - многие переносят ее на ногах, протекает она относительно легко и не требует постельного режима или госпитализации, но опасна возможными осложнениями.
Для заражения микоплазмой нужен длительный контакт инфицированного человека со здоровым, поэтому вспышки микоплазмоза часто встречаются среди детей, которые ходят в садик и школу.
Всемирная организация здравоохранения на днях официально сообщила о вспышках микоплазменной пневмонии в Китае. Тем не менее эксперты ВОЗ призывают не паниковать и убеждают, что всплеск респираторных заболеваний у детей вызвали сезонные микробы, а не "необычные или новые патогены".
"Мы следим за ситуацией. Микоплазменная пневмония - это то, что мы обычно наблюдаем зимой, она лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах", - заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
В то же время европейские эксперты сообщили, что заболеваемость в десятках стран в начале года снова начала расти. Согласно отчету, опубликованному в Lancet Microbe, к лету и осени этого года средний рост увеличился более чем в четыре раза, причем больший рост наблюдался в Азии и Европе.
В частности, о росте случаев пневмонии у детей, вызванной микоплазмой, кроме Китая сообщают Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Британия и несколько штатов в США.
"Мы не думаем, что это новое/новое респираторное заболевание, а скорее значительный рост числа случаев пневмонии, которые обычно наблюдаются одновременно", - говорится в пресс-релизе штата Огайо.
"По нашей предварительной оценке, мы наблюдаем сезонные тенденции. Ничего необычного не происходит, но мы продолжаем наблюдение", - заявил представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний Огайо.
А вот в министерстве здравоохранения Дании, наоборот, бьют тревогу - заболеваемость микоплазменной пневмонией, по словам датчан, достигла эпидемического уровня.
"По всей стране широко распространена инфекция. Число новых случаев значительно увеличилось за последние недели, и сейчас мы наблюдаем значительно больше случаев, чем обычно", - сказала местным СМИ эксперт датского минздрава Ханне-Дорте Эмборг.
Это произошло всего через несколько дней после того, как Нидерланды сообщили о тревожном всплеске пневмонии у детей, а также после аналогичных сообщений из соседней Швеции.
Во Франции врачи тоже взяли под наблюдение "атипичную" бактерию, после того как в конце ноября выросло число легочных инфекций среди детей, особенно в возрасте от 6 до 15 лет, сообщает BFMTV. Министр здравоохранения страны Орельен Руссо заверил, что это "бактерия, которую мы хорошо знаем", и отметил рост во всех европейских странах.
На фоне неопределенности доктор Джозеф Амбани, эксперт по инфекционным заболеваниям, назвал отсутствие знаний о загадочной болезни "тревожным" для стран Европы.
"Понимание того, является ли это новым штаммом или мутацией существующего вируса, имеет решающее значение. Если это новый вирус, нам грозит как более высокой заражаемость, так и отсутствие иммунитета у населения", — сказал он Daily Express.
Амбани призвал европейские страны подготовиться уже сейчас на случай внезапной вспышки.