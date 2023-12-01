Тираспольский ФК «Шериф» потерпел поражение в выездном матче с итальянской «Ромой» в рамках последнего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игра на «Стадио Олимпико» в Риме завершилась со счетом 0:3 в пользу хозяев, сообщает moldfootball.com
У «Ромы» было преимущество на протяжении всей встречи, которое и вылилось в голы на 11, 32 и 93-й минутах.
«Шериф» занял только четвертое место в группе G и тем самым завершил свое выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Впереди у тираспольской команды – отпуск и весенняя часть чемпионата Молдавии. В межсезонье «Шериф», скорее всего, ждут серьезные изменения в составе.