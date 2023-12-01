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Тираспольский «Шериф» проиграл итальянской «Роме» в Лиге Европы

Тираспольский «Шериф» проиграл итальянской «Роме» в Лиге Европы
фото: novostipmr

Тираспольский ФК «Шериф» потерпел поражение в выездном матче с итальянской «Ромой» в рамках последнего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игра на «Стадио Олимпико» в Риме завершилась со счетом 0:3 в пользу хозяев, сообщает moldfootball.com

У «Ромы» было преимущество на протяжении всей встречи, которое и вылилось в голы на 11, 32 и 93-й минутах.

«Шериф» занял только четвертое место в группе G и тем самым завершил свое выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Впереди у тираспольской команды – отпуск и весенняя часть чемпионата Молдавии. В межсезонье «Шериф», скорее всего, ждут серьезные изменения в составе.

  • Сегодня, 10:15
  • DTV
  • Просмотров: 31
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