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ФК "Шериф" заработал 4,14 миллиона евро в еврокубковом сезоне 2023/24

ФК "Шериф" заработал 4,14 миллиона евро в еврокубковом сезоне 2023/24
фото: fc-sheriff.com

"Шериф" завершил свое выступление в еврокубках 2023/24.

К 3,93 млн евро, заработанным клубом к моменту выхода в групповой раунд Лиги Европы, тираспольчане смогли добавить 210 000 евро. Именно столько полагается за ничьи на групповом раунде турнира. Таким образом, "Шериф" заработал в этом сезоне 4,14 млн евро, пишет moldfootball.com

Для сравнения - в 2021-м году, когда "Шериф" вышел в группы Лиги Чемпионов и одержал там две победы и один раз сыграл вничью, тираспольский клуб заработал более 23 млн евро.

Сколько призовых заработали остальные молдавские клубы в еврокубках 2023/2024:

"Зимбру" - 550 000 евро
"Петрокуб" - 450 000 евро
"Милсами" - 250 000 евро

Отметим, что кроме призовых, клубы получают от УЕФА и другие выплаты, например с ТВ-рынка (Market pool), выплаты в соответствии с 10-летним личным рейтингом (Coefficient-based amounts, для команд, участвующих в групповом раунде), выплаты солидарности и другие.
  • Сегодня, 20:17
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