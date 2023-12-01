"Шериф" завершил свое выступление в еврокубках 2023/24.
К 3,93 млн евро, заработанным клубом к моменту выхода в групповой раунд Лиги Европы, тираспольчане смогли добавить 210 000 евро. Именно столько полагается за ничьи на групповом раунде турнира. Таким образом, "Шериф" заработал в этом сезоне 4,14 млн евро, пишет moldfootball.com
Для сравнения - в 2021-м году, когда "Шериф" вышел в группы Лиги Чемпионов и одержал там две победы и один раз сыграл вничью, тираспольский клуб заработал более 23 млн евро.
Сколько призовых заработали остальные молдавские клубы в еврокубках 2023/2024:
Отметим, что кроме призовых, клубы получают от УЕФА и другие выплаты, например с ТВ-рынка (Market pool), выплаты в соответствии с 10-летним личным рейтингом (Coefficient-based amounts, для команд, участвующих в групповом раунде), выплаты солидарности и другие.