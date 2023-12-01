В Бендерах прошел традиционный турнир по художественной гимнастике. Соревнования завершили Фестиваль спорта памяти Леонида Перца - основателя спортивного движения, Отличника физической культуры и спорта МССР и СССР, Заслуженного деятеля физической культуры и спорта ПМР.
«Наш турнир входит в программу Фестиваля спорта памяти Леонида Перца с самого первого года, т. е. уже 12 лет. Мы по традиции этим женственным и утонченным видом спорта, художественной гимнастикой, закрываем обширную программу», - рассказывает журналисту ИА "Новости Приднестровья" главный судья соревнований Надежда Чебан.
На ковер вышли художницы всех возрастов - от начинающих пятилетних спортсменок до опытных гимнасток 2007 г. р. Всего участие в турнире приняли 87 воспитанниц бендерской СДЮШОР-1.
Участниц разделили на 10 возрастных категорий. Старшие выступали по самой сложной программе - мастеров спорта. Девушки показывали умение владеть четырьмя предметами: обручем, мячом, булавами и лентой.
Мария Шаларь, Ангелина Ладная, Наталья Осадчая и Яна Анакиева проявили себя в возрастной группе 2007 г. р. Нелли Крамчанинова, Анастасия Сухович и Алиса Коломиец выступили в группе 2008 г. р.