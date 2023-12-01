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Тираспольчанин Кирилл Кирсанов возглавил рейтинг молодых пловцов Молдавии

Тираспольчанин Кирилл Кирсанов возглавил рейтинг молодых пловцов Молдавии
Фото: novostipmr.com

Федерация плавания Молдавии подвела итоги года. Определены сильнейшие пловцы в трёх возрастных группах: сеньоры, юниоры, кадеты.

16-летний воспитанник Тираспольской СДЮШОР плавания Кирилл Кирсанов (тренер Станислав Андреев) возглавил рейтинг среди юниоров. Спортсмен установил личный рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем в августе на международном турнире в Болгарии.

На 2-м месте – Тудор Вартик (Кишинёв), на 3-м – Наталья Зайцева (Тирасполь), на 5-м – Иван Торопицын (Тирасполь), сообщает novostipmr.com ссылаясь Радио 1.
  • Вчера, 20:49
  • DTV
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