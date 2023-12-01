Федерация плавания Молдавии подвела итоги года. Определены сильнейшие пловцы в трёх возрастных группах: сеньоры, юниоры, кадеты.
16-летний воспитанник Тираспольской СДЮШОР плавания Кирилл Кирсанов (тренер Станислав Андреев) возглавил рейтинг среди юниоров. Спортсмен установил личный рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем в августе на международном турнире в Болгарии.
На 2-м месте – Тудор Вартик (Кишинёв), на 3-м – Наталья Зайцева (Тирасполь), на 5-м – Иван Торопицын (Тирасполь), сообщает novostipmr.com ссылаясь Радио 1.