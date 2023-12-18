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Молдова намерена выйти из соглашений СНГ по миротворцам и борьбе с терроризмом

Молдова намерена выйти из соглашений СНГ по миротворцам и борьбе с терроризмом
фото: Parlamentul Republicii Moldova

Парламент Молдовы денонсирует еще два соглашения, заключенные на платформе Содружества независимых государств (СНГ). Для этого комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании 18 декабря составила консультативные отчеты, передаёт sputniknews

Речь идет о Соглашении о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке подготовки и использования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов, подписанного 4 августа 1992 года.

Вторым документом, который будет денонсирован, является Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения технико-материальной безопасности компетентных органов в области борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма.

В пресс-службе парламента отметили, что денонсацию первого из перечисленных договоров предложило Министерство обороны, второго – Служба информации и безопасности (СИБ).

В информационной записке отмечается, что Молдове нецелесообразно поддерживать членство в первом указанном документе, поскольку республика не взаимодействует в военно-политической области в рамках СНГ.

Второй договор, по утверждению СИБ, не был полезен ведомству в последние годы.

Напомним, Молдова с 8 февраля 2024 года перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

Согласно данным недавнего соцопроса, проведенного Институтом европейских политик и реформ (IPRE) совместно с центром социологических исследований CBS Axa, в Молдове большинство граждан выступает против выхода республики из СНГ. Только 17,1% опрошенных верят властям, убеждающим граждан в том, что присутствие в СНГ будет препятствием для евроинтеграции, передаёт eadaily.com

Как сообщало EADaily, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже обратила внимание на то, что молдавские проевропейские власти проводят двуличную линию в отношении СНГ: Кишинев говорит о стремлении покинуть Содружество, но в то же время не торопится отказываться от его социально-экономических преимуществ.

  • Вчера, 20:40
  • DTV
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