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По данным УГАИ

По данным УГАИ
фото: mvdpmr

За минувшую неделю, с 11 по 17 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 15 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения.

Из них трое сели за руль, не имея водительских прав. Как выяснилось, они никогда их не получали. Автомобилистам грозит штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Услуга «нетрезвый водитель» дорого обойдётся автолюбителю, который передал управление своей машиной человеку, находившемуся в состоянии опьянения. Нарушителю придётся оплатить штраф до 3680 рублей, также ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет.

В Каменке сотрудники ГАИ выявили водителя, который неоднократно садился пьяным за руль.

Ранее, в сентябре этого года, милиционеры привлекли мужчину к админответственности за управление авто в состоянии опьянения, но не прошло и трёх месяцев, как он вновь принялся за старое. В отношении него возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд.
  • Вчера, 20:48
  • DTV
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