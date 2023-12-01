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10 самых странных рекордов года в Книге рекордов Гиннеса

10 самых странных рекордов года в Книге рекордов Гиннеса
фото-коллаж noi.md

В десятку самых странных рекордов в 2023 году попали и люди, и животные., пишет noi.md

В числе рекордсменов оказались: Кот Кит Кэт, перепрыгнувший через скакалку 9 раз за минуту. Хозяйка 13-летней звезды рекламы рассказала, что тренировала питомца с 6 месяцев.



Женщина с самой громкой отрыжкой, громкостью в 107 децибел, что сравнимо с ревом мотоцикла на полной скорости. Чтобы попать в Книгу рекордов Гиннеса, американка Кимберли Уинтер во время завтрака запивала кофе пивом.

Французский пожарный Джонатан Веро, пробежавший самую длинную дистанцию без кислорода в охваченном пламенем защитном костюме. Смертельный трюк он исполнил на трассе в Обурдене.
10 самых странных рекордов года в Книге рекордов Гиннеса

Пес Рокки из США с самым длинным языком среди ныне живущих собак. Язык собаки породы боксер составил 14 см.

10 самых странных рекордов года в Книге рекордов Гиннеса

Утверждающий что может притягивать металл иранец Аболфазл Сабер Мохтари, «примагнитил» к телу 88 ложек. Рекордсмен заявил, что развивал свою необычную способность с детства и может поднять даже взрослого человека.



13-летняя американка Эйвери Эмерсон Фишер объединила два хобби и показала за минуту 38 фокусов, находясь в аквариуме в Сан-Франциско. Она понадеялась, что ее рекорд вдохновит других заняться подводным плаванием.



Сотрудники ресторана Vapiano собрали в Берлине 465 пар, чтобы те одновременно совершили итальянский поцелуй во время поедания спагетти.

10 самых странных рекордов года в Книге рекордов Гиннеса

Многочисленный рекордсмен Андре Ортольф смог с завязанными глазами быстрее всех в мире собрать игрушку «Мистер Картофельная Голова». Сделать это удалось за 12,11 секунды.



Американец Пол Слосар был признан обладателем самых длинных усов среди живущих мужчин — их длина равна 63,5 сантиметра. Растительность на лице Слосар совершенствовал три десятилетия.

10 самых странных рекордов года в Книге рекордов Гиннеса

Какаду Чико проехал на самокате 5 метров за 14,58 секунды. Хозяин Чико рассказал, что растит птицу с трех месяцев и она рано проявила способность обучаться трюкам».

10 самых странных рекордов года в Книге рекордов Гиннеса

источник: noi.md

  • Вчера, 21:07
  • DTV
  • Просмотров: 45
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