В десятку самых странных рекордов в 2023 году попали и люди, и животные., пишет noi.md
В числе рекордсменов оказались: Кот Кит Кэт, перепрыгнувший через скакалку 9 раз за минуту. Хозяйка 13-летней звезды рекламы рассказала, что тренировала питомца с 6 месяцев.
Женщина с самой громкой отрыжкой, громкостью в 107 децибел, что сравнимо с ревом мотоцикла на полной скорости. Чтобы попать в Книгу рекордов Гиннеса, американка Кимберли Уинтер во время завтрака запивала кофе пивом.
Французский пожарный Джонатан Веро, пробежавший самую длинную дистанцию без кислорода в охваченном пламенем защитном костюме. Смертельный трюк он исполнил на трассе в Обурдене.
Пес Рокки из США с самым длинным языком среди ныне живущих собак. Язык собаки породы боксер составил 14 см.
Утверждающий что может притягивать металл иранец Аболфазл Сабер Мохтари, «примагнитил» к телу 88 ложек. Рекордсмен заявил, что развивал свою необычную способность с детства и может поднять даже взрослого человека.
13-летняя американка Эйвери Эмерсон Фишер объединила два хобби и показала за минуту 38 фокусов, находясь в аквариуме в Сан-Франциско. Она понадеялась, что ее рекорд вдохновит других заняться подводным плаванием.
Сотрудники ресторана Vapiano собрали в Берлине 465 пар, чтобы те одновременно совершили итальянский поцелуй во время поедания спагетти.
Многочисленный рекордсмен Андре Ортольф смог с завязанными глазами быстрее всех в мире собрать игрушку «Мистер Картофельная Голова». Сделать это удалось за 12,11 секунды.
Американец Пол Слосар был признан обладателем самых длинных усов среди живущих мужчин — их длина равна 63,5 сантиметра. Растительность на лице Слосар совершенствовал три десятилетия.
Какаду Чико проехал на самокате 5 метров за 14,58 секунды. Хозяин Чико рассказал, что растит птицу с трех месяцев и она рано проявила способность обучаться трюкам».