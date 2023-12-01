Dnestr.TV

 
0

Бендерские таможенники пресекли две попытки ввоза в Приднестровье из Республики Молдова оружия и боеприпасов

Бендерские таможенники пресекли две попытки ввоза в Приднестровье из Республики Молдова оружия и боеприпасов
фото: ГТК ПМР

За несколько дней таможенники пресекли две попытки ввоза в Приднестровье из Молдовы оружия и боеприпасов без декларирования таможенным органам. В обоих случаях перемещаемые предметы предназначались для охоты, а их владельцы, граждане ПМР, при въезде в республику не заявили инспектору о специфическом багаже, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета ПМР.

В пункте пропуска «Бычок» выявлено в легковом автомобиле, въезжающим со стороны РМ, 8 коробок охотничьих патронов (по 25 единиц в каждой) торговой марки FIOCCHI. Предварительно на вопрос таможенника о перемещении товаров, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно. Впоследствии он пояснил, что не посчитал нужным декларировать патроны, т.к. боеприпасы предназначались для личного пользования.

Второй факт не декларирования оружия и боеприпасов был выявлен в пункте пропуска «Бендеры (Кишинев)». Водитель транспортного средства, следующего в ПМР, также заявил о том, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. В ходе осмотра автомобиля инспектор обратил внимание на необычное поведение мужчины и принял решение о более тщательном контроле. В результате под покрывалом на заднем сидении были выявлены охотничье ружье марки «ИЖ-54» и поясной охотничий ремень с 20 патронами.

В настоящий момент по обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел в соответствии с частью 2 статьи 185 УК ПМР «Контрабанда».

ГТК ПМР напоминает любителям охоты, что перемещение через таможенную границу ПМР для целей отдыха и спорта оружия, находящегося в личном пользовании и зарегистрированного в органах МВД ПМР, а также боеприпасов к нему разрешается при условии обязательного письменного декларирования и предоставления таможенным органам соответствующих разрешений, выданных Министерством внутренних дел ПМР.

  • Вчера, 21:21
  • DTV
  • Просмотров: 48
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна