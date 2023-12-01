За несколько дней таможенники пресекли две попытки ввоза в Приднестровье из Молдовы оружия и боеприпасов без декларирования таможенным органам. В обоих случаях перемещаемые предметы предназначались для охоты, а их владельцы, граждане ПМР, при въезде в республику не заявили инспектору о специфическом багаже, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета ПМР.
В пункте пропуска «Бычок» выявлено в легковом автомобиле, въезжающим со стороны РМ, 8 коробок охотничьих патронов (по 25 единиц в каждой) торговой марки FIOCCHI. Предварительно на вопрос таможенника о перемещении товаров, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно. Впоследствии он пояснил, что не посчитал нужным декларировать патроны, т.к. боеприпасы предназначались для личного пользования.
Второй факт не декларирования оружия и боеприпасов был выявлен в пункте пропуска «Бендеры (Кишинев)». Водитель транспортного средства, следующего в ПМР, также заявил о том, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. В ходе осмотра автомобиля инспектор обратил внимание на необычное поведение мужчины и принял решение о более тщательном контроле. В результате под покрывалом на заднем сидении были выявлены охотничье ружье марки «ИЖ-54» и поясной охотничий ремень с 20 патронами.
В настоящий момент по обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел в соответствии с частью 2 статьи 185 УК ПМР «Контрабанда».
ГТК ПМР напоминает любителям охоты, что перемещение через таможенную границу ПМР для целей отдыха и спорта оружия, находящегося в личном пользовании и зарегистрированного в органах МВД ПМР, а также боеприпасов к нему разрешается при условии обязательного письменного декларирования и предоставления таможенным органам соответствующих разрешений, выданных Министерством внутренних дел ПМР.