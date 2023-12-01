Исполнительная ветвь власти продолжает работу над расширением жилого фонда и улучшением жилищных условий граждан. Члены Правительства утвердили новую редакцию программы, направленной на завершение строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии. Срок ее реализации рассчитан на 2019-2025 годы. Внесенные 18 декабря изменения позволят обеспечить жильем более 300 человек, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.
Новый механизм разработан во исполнение поручения Главы государства. При его формировании учитывались обращения Министерства внутренних дел и госадминистраций. Так, в программу включены некоторые объекты, расположенные в Рыбнице, Бендерах и Тирасполе.
Говоря о строительстве в столице, необходимо отметить, что здесь запланировано завершение трех объектов. Один из них расположен в поселке Новотираспольский. Включение данного здания обусловлено созданием жилого комплекса «Юг-4» в целях обеспечения доступным жильем сотрудников бюджетной сферы, в частности силовиков.
Начать строительные работы планируют в конце 2023 года.
Еще один объект – 6-тиэтажный жилой дом. Он рассчитан на ввод в эксплуатацию 72 квартир, общей площадью порядка 4 тыс. квадратных метров.
Кроме того, в Бендерах госадминистрацией уже сформирован предварительный список участников долевого строительства. В него вошли сотрудники бюджетных учреждений, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.