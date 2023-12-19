Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 декабря заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) затянутся на неопределенное время, как это произошло с Анкарой. Его слова приводит Reuters, передаёт gazeta.ru
«Предоставление им [Украине и Молдавии] статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. Начнется процесс, который тоже будет пробуксовывать. Ни одна из этих стран не Турция», — заявил Эрдоган.
Лидер Турции намекнул, что Анкара является кандидатом на вступление в ЕС еще с 2005 года и больше заслуживает на это шанс, чем Украина. По его словам, неправильно, что Турция "годами ждет" положительного решения на свой счет.
"Неправильно, что Турция, которая больше готова к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждет у дверей из-за политических препятствий", - сказал он.
По мнению Эрдогана, стратегически и экономически Турция имеет больший потенциал, поэтому уже давно завоевала свое право "быть в ЕС".
"ЕС должен отступить от этой ошибки сейчас", - сказал он.
Как известно, заявка Турции в ЕС "заморожена" уже на протяжении многих лет.
Беспокойство блока обусловлено несколькими причинами: "плохой" ситуацией в Турции с правами человека, вопросами региональной политики, в частности, в Восточном Средиземноморье, а также вопросом Кипра.