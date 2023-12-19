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Эрдоган: Украина и Молдова тоже будут в тупике

Эрдоган: Украина и Молдова тоже будут в тупике
фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 декабря заявил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) затянутся на неопределенное время, как это произошло с Анкарой. Его слова приводит Reuters, передаёт gazeta.ru

«Предоставление им [Украине и Молдавии] статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. Начнется процесс, который тоже будет пробуксовывать. Ни одна из этих стран не Турция», — заявил Эрдоган.

Лидер Турции намекнул, что Анкара является кандидатом на вступление в ЕС еще с 2005 года и больше заслуживает на это шанс, чем Украина. По его словам, неправильно, что Турция "годами ждет" положительного решения на свой счет.

"Неправильно, что Турция, которая больше готова к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждет у дверей из-за политических препятствий", - сказал он.

По мнению Эрдогана, стратегически и экономически Турция имеет больший потенциал, поэтому уже давно завоевала свое право "быть в ЕС".

"ЕС должен отступить от этой ошибки сейчас", - сказал он.

Как известно, заявка Турции в ЕС "заморожена" уже на протяжении многих лет.

Беспокойство блока обусловлено несколькими причинами: "плохой" ситуацией в Турции с правами человека, вопросами региональной политики, в частности, в Восточном Средиземноморье, а также вопросом Кипра.

  • Вчера, 20:09
  • DTV
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