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С января 2024 года отчётность в Приднестровье станет только электронной

С января 2024 года отчётность в Приднестровье станет только электронной
фото из открытых источников

Со следующего года в Приднестровье финансовую, налоговую, статистическую и иную отчётность нужно будет подавать только в электронной форме. 31 декабря завершается переходный период, в течение которого экономические агенты могли сдавать отчёты как в цифре, так и на бумаге.

В связи с этим в Правительстве внесли поправки в положения о работе государственной информационной системы (ГИС) «Электронная отчетность». Как отмечает пресс-служба Правительства, теперь в документе зафиксировано, что оператор ГИС сможет включать иные формы отчётности в уже существующий перечень по ходу развития системы. А органы власти, разрабатывающие формы отчётности, теперь обязаны своевременно актуализировать справочники и корректировать соответствующие шаблоны электронных форм отчетности.

Экономические агенты теперь обязаны уведомлять территориальные налоговые инспекции при изменении контактных данных. Речь о номере телефона и адресе электронной почты, указанных ими при регистрации в ГИС «Электронная отчётность».

Система автоматически генерирует уведомление о результатах проверки отчета и направляет его на адрес электронной почты экономического агента.

При этом ответственность за доступ к имейлу, который был указан, ложится на организацию.

При блокировке либо изменении доступа к электронной почте исчезает возможность уведомления экономических агентов о результатах проверки отчета.

Внесенные изменения позволят избежать этого.

  • Вчера, 20:49
  • DTV
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