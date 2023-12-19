Впервые в Приднестровье итоги государственного конкурса «Человек года» подведены в преддверии новогодних праздников. 19 декабря во Дворце Республики прошла 27-я торжественная церемония награждения лауреатов. Поздравить лучших представителей приднестровского общества прибыл первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, Вице-премьер – министр финансов Алена Рускевич, руководители министерств и ведомств, парламентарии, сообщила пресс-служба Правительства ПМР
История проведения данного конкурса берет свое начало в 1997 году. Главной идеей его создания было выявление и поощрение достойных, самых ярких представителей различных сфер деятельности республики, которые имеют высокий профессиональный рейтинг и достижения. Сегодня цель не изменилась. Лучших из лучших определяли комиссии при госадминистрациях городов и районов, ведомствах. Окончательное решение принимала Республиканская комиссия.
На церемонии награждения лауреатов «Человек года-2023» представлены имена 11 приднестровцев, доказавших свой высокий профессионализм и обладающих несгибаемым внутренним стержнем. В этом году победители выявлены в 10 номинациях.
Стоит отметить, в номинации «Трудовая доблесть» названы имена сразу двух лучших представителей совершенно разных профессий. В этом году нововведение. Помимо нагрудного знака и диплома о присвоении почетного звания лауреаты конкурса получили сертификаты дополнительных преференций от государства.
Обращаясь к лауреатам, Вице-премьер Сергей Оболоник поблагодарил их за огромный труд, профессионализм, бесконечную самоотверженность и добрые дела, сделанные на благо нашей республики.
«27 лет в нашей стране существует прекрасная возможность отдать должное самому главному капиталу, достоянию республики – человеку. Самым достойным представителям приднестровского народа. Мы сегодня увидели тот широкий спектр, палитру достижений, которые вот этими стоящими здесь людьми реализованы в этом году, на протяжении трудового пути. Все это делает наш с вами мир ярче, многограннее и таким, каким мы его любим», – отметил Сергей Оболоник.
Внимание всех собравшихся было приковано не только к победителям конкурса, но и концертной программе. На сцене свои номера представили творческие коллективы республики.
Лучшими в своих номинациях стали:
«Достижения в спорте» - тренер по академической гребле Фёдор Деревянко;
«Талант и признание» - Заслуженный художник ПМР Олег Болтнев;
«Наука и образование» - учитель русского языка столичной школы № 14 Римма Филиппова;
«Медиа и общество» - директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов;
«Новация и модернизация» - начальник департамента информации и связи МВД ПМР Дмитрий Салко;
«Здоровье нации» - хирург РКБ Андрей Коцюруба;
«Экономика и управление» - первый заместитель гендиректора ООО «Шериф» и депутат Верховного Совета ПМР Порфирий Шкильнюк;
«За службу Отечеству» - начальник отделения уголовного розыска РОВД Слободзеи Денис Шаров;
«Трудовая доблесть» - директор ГУ «Приднестровская государственная телерадиокомпания» Игорь Никитенко;
«Трудовая доблесть» - электросварщик ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» Виталий Балан;
«Доброе дело» - детский врач-невролог Медицинского центра «ТираМед» Анастасия Рудукан.