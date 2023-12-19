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Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев
фото: government.gospmr

Впервые в Приднестровье итоги государственного конкурса «Человек года» подведены в преддверии новогодних праздников. 19 декабря во Дворце Республики прошла 27-я торжественная церемония награждения лауреатов. Поздравить лучших представителей приднестровского общества прибыл первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник, Вице-премьер – министр финансов Алена Рускевич, руководители министерств и ведомств, парламентарии, сообщила пресс-служба Правительства ПМР

История проведения данного конкурса берет свое начало в 1997 году. Главной идеей его создания было выявление и поощрение достойных, самых ярких представителей различных сфер деятельности республики, которые имеют высокий профессиональный рейтинг и достижения. Сегодня цель не изменилась. Лучших из лучших определяли комиссии при госадминистрациях городов и районов, ведомствах. Окончательное решение принимала Республиканская комиссия.

На церемонии награждения лауреатов «Человек года-2023» представлены имена 11 приднестровцев, доказавших свой высокий профессионализм и обладающих несгибаемым внутренним стержнем. В этом году победители выявлены в 10 номинациях.

Стоит отметить, в номинации «Трудовая доблесть» названы имена сразу двух лучших представителей совершенно разных профессий. В этом году нововведение. Помимо нагрудного знака и диплома о присвоении почетного звания лауреаты конкурса получили сертификаты дополнительных преференций от государства.

Обращаясь к лауреатам, Вице-премьер Сергей Оболоник поблагодарил их за огромный труд, профессионализм, бесконечную самоотверженность и добрые дела, сделанные на благо нашей республики.

«27 лет в нашей стране существует прекрасная возможность отдать должное самому главному капиталу, достоянию республики – человеку. Самым достойным представителям приднестровского народа. Мы сегодня увидели тот широкий спектр, палитру достижений, которые вот этими стоящими здесь людьми реализованы в этом году, на протяжении трудового пути. Все это делает наш с вами мир ярче, многограннее и таким, каким мы его любим», – отметил Сергей Оболоник.

Внимание всех собравшихся было приковано не только к победителям конкурса, но и концертной программе. На сцене свои номера представили творческие коллективы республики.

Лучшими в своих номинациях стали:

«Достижения в спорте» - тренер по академической гребле Фёдор Деревянко;

«Талант и признание» - Заслуженный художник ПМР Олег Болтнев;

«Наука и образование» - учитель русского языка столичной школы № 14 Римма Филиппова;

«Медиа и общество» - директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов;

«Новация и модернизация» - начальник департамента информации и связи МВД ПМР Дмитрий Салко;

«Здоровье нации» - хирург РКБ Андрей Коцюруба;

«Экономика и управление» - первый заместитель гендиректора ООО «Шериф» и депутат Верховного Совета ПМР Порфирий Шкильнюк;

«За службу Отечеству» - начальник отделения уголовного розыска РОВД Слободзеи Денис Шаров;

«Трудовая доблесть» - директор ГУ «Приднестровская государственная телерадиокомпания» Игорь Никитенко;

«Трудовая доблесть» - электросварщик ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» Виталий Балан;

«Доброе дело» - детский врач-невролог Медицинского центра «ТираМед» Анастасия Рудукан.

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев

Названы имена лучших приднестровцев
фото: government.gospmr

  • Сегодня, 10:07
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