Меры государственной поддержки будут скорректированы транспортным организациям, имеющим договоры на обслуживание регулярных рейсов автомобильных перевозок пассажиров, багажа и социально значимых регулярных маршрутов, информирует NewsPMR.Com
Это обусловлено низким пассажирооборотом и получением малой выручки на отдельных маршрутах. Вследствие чего невозможно покрыть расходы на топливо, а профильные организации работают в убыток, сообщила пресс-служба Правительства ПМР
Григориопольское направление
Оптимизации подлежит маршрутная сеть Григориопольского района. Будут обеспечены условия для удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах и бесперебойного обслуживания пассажиров с. Глиное, с. Шипка, с. Мочаровка и с. Колосово.
Из перечня социально значимых исключены регулярные междугородние маршруты «Тирасполь-Мочаровка (ч/з с. Шипка)» и «Тирасполь-Колосово», пригородные «Григориополь-Маяк» до села Глиное.
При этом рейсы «Тирасполь-Колосово (ч/з с. Мочаровка)» и «Григориополь-Глиное» включены в список социально значимых.
Кроме того, увеличено число выездов по таким маршрутам, как «Григориополь-Колосово», «Григориополь-Мочаровка» и «Григориополь-Буторы», а также сокращено – «Тирасполь-Григориополь (ч/з с. Виноградное) и «Тирасполь-Григориополь (ч/з с. Спея)».
Дубоссарское направление
Принято и решение объединить два регулярных маршрута «Дубоссары-Гармацкое» и «Дубоссары-Роги» и включить его в перечень социально значимых.
При этом, из перечня исключены пригородные маршруты «Дубоссары-Гармацкое» и «Дубоссары-Роги».
Также установлена новая схема движения рейса «Дубоссары-Дубово».
Слободзейское направление
Опираясь на существующую необходимость у граждан с. Меренешты Слободзейского района в пассажирских перевозках на социально значимом регулярном рейсе «Бендеры-Меренешты» проектом сокращено количество обслуживаемых выездов в день и в неделю, то есть приведено в соответствие с действующим расписанием на данном маршруте.