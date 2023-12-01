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Изменен перечень социально значимых маршрутов

Изменен перечень социально значимых маршрутов
фото: novostipmr

Меры государственной поддержки будут скорректированы транспортным организациям, имеющим договоры на обслуживание регулярных рейсов автомобильных перевозок пассажиров, багажа и социально значимых регулярных маршрутов, информирует NewsPMR.Com

Это обусловлено низким пассажирооборотом и получением малой выручки на отдельных маршрутах. Вследствие чего невозможно покрыть расходы на топливо, а профильные организации работают в убыток, сообщила пресс-служба Правительства ПМР

Григориопольское направление

Оптимизации подлежит маршрутная сеть Григориопольского района. Будут обеспечены условия для удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах и бесперебойного обслуживания пассажиров с. Глиное, с. Шипка, с. Мочаровка и с. Колосово.

Из перечня социально значимых исключены регулярные междугородние маршруты «Тирасполь-Мочаровка (ч/з с. Шипка)» и «Тирасполь-Колосово», пригородные «Григориополь-Маяк» до села Глиное.

При этом рейсы «Тирасполь-Колосово (ч/з с. Мочаровка)» и «Григориополь-Глиное» включены в список социально значимых.

Кроме того, увеличено число выездов по таким маршрутам, как «Григориополь-Колосово», «Григориополь-Мочаровка» и «Григориополь-Буторы», а также сокращено – «Тирасполь-Григориополь (ч/з с. Виноградное) и «Тирасполь-Григориополь (ч/з с. Спея)».

Дубоссарское направление

Принято и решение объединить два регулярных маршрута «Дубоссары-Гармацкое» и «Дубоссары-Роги» и включить его в перечень социально значимых.

При этом, из перечня исключены пригородные маршруты «Дубоссары-Гармацкое» и «Дубоссары-Роги».

Также установлена новая схема движения рейса «Дубоссары-Дубово».

Слободзейское направление

Опираясь на существующую необходимость у граждан с. Меренешты Слободзейского района в пассажирских перевозках на социально значимом регулярном рейсе «Бендеры-Меренешты» проектом сокращено количество обслуживаемых выездов в день и в неделю, то есть приведено в соответствие с действующим расписанием на данном маршруте.

  • Сегодня, 10:20
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