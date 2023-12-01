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Молдавские фермеры требуют ограничить импорт зерна из Украины

Молдавские фермеры требуют ограничить импорт зерна из Украины
фото: Getty Images

Молдавская ассоциация фермеров Forța Fermierilor просит правительство ограничить импорт зерна и масличных культур из Украины, как это делается в Румынии и Болгарии. Соответствующее заявление ассоциации было обнародовано 19 ноября, сообщает korrespondent.net

В нем фермеры отмечают, что поскольку с 1 января 2024 года власти пообещали отменить чрезвычайное положение в стране, это приведет к снятию решения о лицензировании импорта украинской агропродукции.

По словам представителей ассоциации, это окажет негативное влияние на молдавских фермеров и экспорт продукции в Румынию. Поэтому в новом году от правительства требуют ввести механизмы ограничения импорта, подобные действующим в Румынии и Болгарии.

"Отсутствие ограничений импорта разбалансирует внутренний рынок и поставит под угрозу экспорт зерновых, кукурузы и подсолнечника в Румынию, которая неоднократно предупреждала нашу страну об опасности реэкспорта зерновых и масличных культур из Украины", - заявили в ассоциации.

Там также подчеркивают, что блокировка экспорта в Румынию станет настоящей катастрофой для молдавских фермеров.

Напомним, по состоянию на вторник на границе Украины с четырьмя соседними странами сформировались рекордные очереди грузовиков – более 5000 фур.

В Польше заявили о сложностях с разблокировкой границы

Новоназначенный польский министр рассказал, что каждый день говорит с протестующими и пытается хотя бы приостановить акцию протеста.
Протест перевозчиков на границе с Украиной является "гордиевым узлом, который затягивался". Об этом заявил новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, передает РАР.

При этом Климчак отметил, что к такой ситуации на польско-украинской границе привело бездействие предшественников польского правительства. По его словам, решать проблему с перевозчиками будет достаточно сложно.

"Это впервые, когда мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе", - сказал Климчак.

Он также анонсировал встречу с украинским министром Александром Кубраковым и рассказал, что каждый день говорит с протестующими.

"Мы ищем общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста", – сказал он.

Напомним, 18 декабря польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через пункт пропуска Дорогуск – Ягодин. Организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час. Также к перевозчикам присоединятся и фермеры из организации Объединенное село.

Фермеры требуют остановки импорта сахара из Украины, немедленной выплаты прямых субсидий, поддержки ставки акциза на топливо на прежнем уровне, компенсаций для производителей кукурузы.

  • Сегодня, 10:43
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