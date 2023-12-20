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Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации украинских женщин

Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации украинских женщин
фото из открытых источников

Владимир Зеленский пообещал, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная Рада. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года, передаёт eadaily.com

«Женщин — нет, не подпишу»,—цитирует Зеленского «Укринформ».

Говоря об идее о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, президент Украины отметил, что «согласится» с этой инициативой, «если все аргументы будут изложены».

Украинская Верховная рада сейчас обсуждает законопроект, который предусматривает возможность призывать женщин на воинскую службу. 18 декабря о документе рассказала депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

«Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время», — написала она.

Также в законопроекте сказано, что во время военного положения женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу в части (подразделения) обеспечения. Кроме того, по контракту их смогут призвать и в боевые части, сообщила Безуглая.

Безуглая раскритиковала органы госбезопасности за политику относительно воинского учета женщин и призвала последних к мобилизации. При этом она подчеркнула, что женщины должны идти «на фронт» исключительно добровольно.
  • Сегодня, 11:24
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