Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики сформированы на 2024 год предельные уровни тарифов на услуги по абонентскому сервисному обслуживанию приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц), информирует NewsPMR.Com
Предельные уровни тарифов на услуги по абонентскому сервисному обслуживанию приборов учета расхода питьевой воды для потребителей на 2024 год:
- 1-го прибора условным диаметром 15 мм – 5,05 руб. в месяц; - 2-х приборов условным диаметром 15 мм – 8,55 руб. в месяц; - 3-х приборов условным диаметром 15 мм – 11,90 руб. в месяц; - 4-х приборов условным диаметром 15 мм – 15,30 руб. в месяц; - 5-ти приборов условным диаметром 15 мм – 18,70 руб. в месяц; - 6-ти приборов условным диаметром 15 мм – 21,80 руб. в месяц; - 7-ми приборов условным диаметром 15 мм – 24,90 руб. в месяц; - 8-ми приборов условным диаметром 15 мм – 28,00 руб. в месяц.
2. Абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды колодезного типа: - 1-го прибора условным диаметром 15 мм – 6,90 руб. в месяц; - 1-го прибора условным диаметром 20 мм – 13,15 руб. в месяц.
Представленные тарифы начнут действуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно.