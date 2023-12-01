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Тариф техобслуживания водомеров на 2024 год

Тариф техобслуживания водомеров на 2024 год
фото из открытых источников

Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики сформированы на 2024 год предельные уровни тарифов на услуги по абонентскому сервисному обслуживанию приборов учета расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц), информирует NewsPMR.Com

Предельные уровни тарифов на услуги по абонентскому сервисному обслуживанию приборов учета расхода питьевой воды для потребителей на 2024 год:

1. Абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды квартирного типа:

- 1-го прибора условным диаметром 15 мм – 5,05 руб. в месяц;
- 2-х приборов условным диаметром 15 мм – 8,55 руб. в месяц;
- 3-х приборов условным диаметром 15 мм – 11,90 руб. в месяц;
- 4-х приборов условным диаметром 15 мм – 15,30 руб. в месяц;
- 5-ти приборов условным диаметром 15 мм – 18,70 руб. в месяц;
- 6-ти приборов условным диаметром 15 мм – 21,80 руб. в месяц;
- 7-ми приборов условным диаметром 15 мм – 24,90 руб. в месяц;
- 8-ми приборов условным диаметром 15 мм – 28,00 руб. в месяц.

2. Абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды колодезного типа:
- 1-го прибора условным диаметром 15 мм – 6,90 руб. в месяц;
- 1-го прибора условным диаметром 20 мм – 13,15 руб. в месяц.

Представленные тарифы начнут действуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно.
  • Сегодня, 11:40
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