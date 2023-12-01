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В Приднестровье вводится механизм контроля за кинопрокатом

В Приднестровье вводится механизм контроля за кинопрокатом
фото: novostipmr

Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР прокатчики смогут показывать в Приднестровье зарубежные фильмы только при наличии специального разрешения. Получить его можно будет в госслужбе по культуре и историческому наследию после прохождения экспертизы на соответствие действующему законодательству республики. На фильмы, имеющие прокатные удостоверения Российской Федерации, разрешение на показ будет выдаваться без проведения экспертизы.

При этом за прокат фильма без соответствующего разрешения предусмотрен штраф в размере от 100 до 350 расчётных уровней минимальной заработной платы (от 1 840 до 6 440 рублей) для физических лиц и от 200 до 500 РУ МЗП (от 3 680 до 9 200 рублей) - для юридических.

При повторном нарушении штраф вырастет: для физических лиц он составит 350-450 РУ МЗП (6 400-8 280 рублей), для юридических - от 500 до 800 РУ МЗП (от 9 200 до 14 720 рублей) или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, соответствующие законодательные инициативы о внесении изменений и дополнений в Закон «О кинематографии» и Кодекс об административных правонарушениях были разработаны и внесены в парламент для рассмотрения депутатами Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорем Бугой, Андреем Сафоновым и Павлом Шинкарюком. В октябре законопроекты были приняты на пленарном заседании в первом чтении.

В Законе «О кинематографии» закрепили норму, по которой показ и прокат фильмов, ввозимых из-за рубежа, будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством ПМР, а также на основании договора о передаче на определенный срок авторских прав и разрешения на показ фильма, ввозимого из-за рубежа. При этом новые правила не затронут показ фильмов по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению, распространение посредством глобальной сети Интернет, а также показ ввезённых из-за рубежа фильмов в рамках международных кинофестивалей.

В разрешении на показ фильма из-за рубежа должны содержаться сведения о запрете его распространения среди детей в случаях, если фильм содержит запрещённую информацию в соответствии с Законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Если существуют ограничения на распространение фильма среди детей определённых возрастных категорий, сведения об этом также должны быть зафиксированы в документе.

Порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва разрешения на показ фильма будет устанавливаться Правительством.

На пленарном заседании депутатский корпус единогласно поддержал изменения и дополнения в Закон «О кинематографии» и в Кодекс об административных правонарушениях ПМР во втором, окончательном чтении.

Новые нормы начнут действовать через 60 дней после подписания документа главой государства и официального опубликования.
  • Вчера, 20:20
  • DTV
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