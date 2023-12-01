Как сообщила пресс-служба МВД ПМР всё произошло 20 декабря днём неподалёку от пгт Первомайск.
Водитель автомобиля «Форд-Транзит», 50-летний мужчина, ехал медленно. В боковом зеркале увидел, что сзади стремительно приближается машина, включил аварийную сигнализацию, чтобы привлечь внимание водителя красной «Тойоты». Спустя пару мгновений произошло столкновение.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили: 38-летняя женщина за рулём «Тойоты» не выдержала безопасную дистанцию. Автоледи рассказала, что отвлеклась на телефон.
В салоне белого микроавтобуса наряду с водителем находилась пассажирка. Никто в результате аварии не пострадал.
Женщину, управлявшую «Тойотой», за использование телефона за рулём инспекторы ДПС привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.40 КоАП ПМР. Ей придётся заплатить штраф.