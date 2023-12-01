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Отвлеклась на телефон

Отвлеклась на телефон
фото: mvdpmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР всё произошло 20 декабря днём неподалёку от пгт Первомайск.

Водитель автомобиля «Форд-Транзит», 50-летний мужчина, ехал медленно. В боковом зеркале увидел, что сзади стремительно приближается машина, включил аварийную сигнализацию, чтобы привлечь внимание водителя красной «Тойоты». Спустя пару мгновений произошло столкновение.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили: 38-летняя женщина за рулём «Тойоты» не выдержала безопасную дистанцию. Автоледи рассказала, что отвлеклась на телефон.

В салоне белого микроавтобуса наряду с водителем находилась пассажирка. Никто в результате аварии не пострадал.

Женщину, управлявшую «Тойотой», за использование телефона за рулём инспекторы ДПС привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.40 КоАП ПМР. Ей придётся заплатить штраф.

По факту ДТП проводится разбирательство.

Отвлеклась на телефон

Отвлеклась на телефон
фото: mvdpmr

  • Вчера, 20:31
  • DTV
  • Просмотров: 71
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