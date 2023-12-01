Начиная с 2024 года будет действовать государственная целевая программа «Развитие системы питьевого водоснабжения населённых пунктов Приднестровской Молдавской Республики», сообщает пресс-служба Верховного Совета
Программа рассчитана на 5 лет. В ней обозначены 32 населённых пункта:
Госпрограмму сформировали в Правительстве с учётом предложений городских и районных госадминистраций и обращений граждан. Изначально в её названии речь шла о сёлах и поселках, сообщает пресс-служба Верховного Совета.
В рамках обсуждения проекта госпрограммы в Комитете по вопросам АПК депутаты и представители Правительства сошлись во мнении, что её необходимо переименовать, обозначив в названии не «сёла и поселки», а «населённые пункты». В программе на данный момент обозначены не только села, но и города. К тому же в течение пяти лет её действия список населённых пунктов, где необходимо провести ремонт систем водоснабжения, может расшириться.
На пленарном заседании депутаты поддержали подготовленные комитетом поправки, связанные с изменением названия госпрограммы.
В рамках госпрограммы внимание в первую очередь уделят населённых пунктам, где есть острая потребность в питьевом водоснабжении. За 5 лет централизованным водоснабжением планируется обеспечить более 12,5 тысяч потребителей воды в сёлах. Сеть проложат вдоль улицы, сельчанам нужно будет к ней подключиться самостоятельно, пояснили в Минэкономразвития.
Значимость принятия госпрограммы по водоснабжению населённых пунктов подчеркнул депутат Верховного Совета по округу №17 в Рыбницком районе Василий Куницкий. В его округ входят села Колбасна, Вадатурково, Большой Молокиш, Шмалена, которые обозначены в ней.
«В настоящее время в сёлах ситуация с водой очень сложная. Например, в Большом Молокише из-за рельефа села колодцы находятся наверху. Их глубина может достигать 20-30 метров. Престарелым людям сложно добираться до колодца, набирать воду, нести домой. А вода ещё нужна для ведения сельского хозяйства. Люди испытывают большие неудобства. Такая же ситуация в Вадатурково, село находится на склоне. Надеюсь, что в скором времени после проведения центрального водоснабжения ситуация облегчится», – прокомментировал парламентарий Василий Куницкий.
Депутат Верховного Совета по округу № 17 рассказал, что в этих сёлах пользуются водой из крана только 10-15% жителей за счёт артезианских скважин. В трудном положении находятся люди пенсионного возраста.
«Очень важно провести центральное водоснабжение. Это является самым дорогим. Затратно пробурить артезианскую скважину, установить вышку, насосную станцию, проложить траншеи, главный водопровод. А провести сеть к каждому домовладению уже проще. Можно будет рассмотреть возможность из бюджета ещё выделить некоторые средства для людей, испытывающих затруднения, и профинансировать подключение к водопроводу. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам можно будет помочь в этой ситуации», – добавил Василий Куницкий.
Во многих населённых пунктах питьевая вода не соответствует нормам качества, так как изношены системы водоснабжения или истёк срок эксплуатации артезианских скважин. В течение пяти лет действия госпрограммы старые сети планируется заменить на новые.
В первый год на реализацию программы хотят направить почти 12 млн рублей. Источником финансирования могут стать остатки денежных средств, сложившиеся на счетах республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2024 года, отмечается в пояснении к законопроекту.