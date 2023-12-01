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В Румынии Майе Санду присудили премию €30 тыс. «за европейские ценности»

В Румынии Майе Санду присудили премию €30 тыс. «за европейские ценности»
фото: newsmaker

Мэрия румынского города Тимишоара присудила президенту Молдовы Майе Санду премию «за европейские ценности». Глава государства также получит приз €30 тыс. Об этом 20 декабря сообщили на сайте мэрии города, передаёт newsmaker

Жюри высоко оценили «ясность ее европейского видения и решимость, с которой она его реализует».

«Европейский голос Майи Санду четко и громко услышен как дома, так и во всех международных столицах. Она инициировала обширный процесс реформ и дипломатического продвижения, благодаря чему она добилась уверенности европейских партнеров и других в том, что Молдова находится на необратимом пути к Европейскому союзу», — говорится в пресс-релизе мэрии Тимишоары.

Церемония награждения состоится 12-13 января.
  • Вчера, 21:19
  • DTV
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