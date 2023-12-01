Мэрия румынского города Тимишоара присудила президенту Молдовы Майе Санду премию «за европейские ценности». Глава государства также получит приз €30 тыс. Об этом 20 декабря сообщили на сайте мэрии города, передаёт newsmaker
Жюри высоко оценили «ясность ее европейского видения и решимость, с которой она его реализует».
«Европейский голос Майи Санду четко и громко услышен как дома, так и во всех международных столицах. Она инициировала обширный процесс реформ и дипломатического продвижения, благодаря чему она добилась уверенности европейских партнеров и других в том, что Молдова находится на необратимом пути к Европейскому союзу», — говорится в пресс-релизе мэрии Тимишоары.