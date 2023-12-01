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Ученые смогли «поговорить» с китом

Ученые смогли «поговорить» с китом
фото: Freepik

Ученые из Института SETI и Калифорнийского университета в Дэвисе смогли пообщаться с китами на их родном языке, пишет Daily Mail. По словам команды, это первый «разговор» людей с морскими млекопитающими.

В ходе исследования эксперты изучали общение китов между собой, чтобы разобраться, как животные это делают, и записали их звуки. На следующий день при помощи подводного динамика специалисты транслировали своего рода приветственный сигнал. Главное целью было понять, смогут ли млекопитающие реагировать на него.

На зов откликнулась самка горбатого кита по кличке Твен.

Она подплыла к лодке ученых и продолжала вести «разговор» с исследователями, которые по очереди воспроизводили записанные звуки с разными интервалами. Животное отвечало в одном и том же ритме, пишет vfokuse.mail.ru

Авторы считают, что такое общение с китами поможет в будущем установить связь с внеземными цивилизациями, если таковые когда-либо будут найдены.

  • Вчера, 21:26
  • DTV
  • Просмотров: 47
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