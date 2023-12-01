На пленарном заседании депутаты проголосовали за принятие во втором окончательном чтении пакета законодательных инициатив, которые будут регулировать Интернет-торговлю. Изменения вносятся в Гражданский кодекс, в закон «О защите прав потребителей» и в закон «О внутренней торговле». Теперь в них будут прописаны обязанности продавца и права покупателя, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Мы проводили дополнительные консультации с Правительством, которое выступило в качестве автора законодательной инициативы, чтобы принять такие нормы, которые будут регулировать принципы работы онлайн-магазинов и всю дистанционную торговлю, через другие средства коммуникации. Потому что, на наш взгляд, мы должны предпринять все меры для защиты онлайн-потребителей», - прокомментировал пакет законопроектов председатель профильного Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
До сих пор в приднестровском законодательстве не были прописаны обязанности продавца, который работает дистанционно, как это сделано, к примеру, в Российской Федерации. Причем жалобы на недобросовестных продавцов, работающих дистанционно, поступают регулярно. Чаще всего продавец отказывается обменять не подошедший товар или не предоставляет достоверную информацию о товаре до покупки.
Теперь по требованию потребителя еще до заключения договора продавец должен представить информацию об основных потребительских свойствах товара, стране его происхождения, цене и условиях приобретения, а также о доставке, сроке службы, сроке годности и гарантии.
Отдельно в законе оговаривается и необходимость предварительно оговорить порядок оплаты.
Покупатель, в соответствии с нормами закона «О защите прав потребителей» будет вправе обменять непродовольственный товар, отказаться от покупки и вернуть уплаченные за не деньги при наличии чека.
Впрочем, с учетом того, что товар приобретался онлайн, даже при отсутствии чека или документа, подтверждающего факт покупки, за покупателем останется возможность ссылаться на другие доказательства приобретения товара у конкретного продавца.
Пакет законодательных инициатив принят во втором окончательном чтении.