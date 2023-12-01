В Молдове в начале этого учебного года в вузах страны учились 5,2 тыс. иностранцев. Больше всего в молдавских вузах студентов из Румынии — в этом году их число выросло на 7,6 процентного пункта. Такие данные приводит 19 декабря Национальное бюро статистики (НБС), передаёт newsmaker.md
На начало 2023/24 учебного года число иностранных студентов достигло 5,2 тыс. человек, и это на 4,0% больше, чем в предыдущем учебном году.
Большинство иностранных студентов — из Румынии — 51,7%. Это на 7,6 п. п. больше, по сравнению с прошлым учебным годом.
На втором месте — студенты из Израиля (10,3%, или на 4,8 п. п. меньше), Индии (21,1%, рост — на 4,7 п. п.) и Украины (7,5%, снижение на 7,1 п. п.).
Следует отметить, что, по статистике, в этом учебном году в вузах страны зарегистрировали 56,5 тыс. студентов.
В Молдове действует 21 вуз, из которых 17 (в том числе 9 государственных и 8 частных) — в Кишиневе и по одному вузу — в Бельцах, Кагуле, Комрате и Тараклии.