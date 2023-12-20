По словам Орбана, никогда раньше не было в истории Европы, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, хотела быть включена в Евросоюз. Если Украина станет членом Европейского союза, то вся центрально-европейская помощь от блока достанется Киеву. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Index.
Прием Украины в ЕС обошелся бы сообществу в 150−190 миллиардов евро, при этом денег недополучили бы сами страны-члены, поэтому Венгрия выступает против выделения Киеву средств из европейского бюджета, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет eadaily.com
«Это точно, что если бы Украину приняли (в ЕС), то вся та поддержка, которую до сих пор получали страны центральной Европы, в том числе Венгрия, полагалась бы им», — сказал Орбан в интервью телеканалу TV2.
По его словам, пока неизвестно, откуда взять деньги на поддержку Украины, поскольку, если выделить 50 миллиардов евро из бюджета ЕС, то таким образом бюджетных денег недополучат сами страны-члены, включая Венгрию, на что Будапешт не согласен.
«Точного анализа, во сколько это (вступление Украины в ЕС) обойдется Евросоюзу, нет, но по неофициальным подсчетам, речь пойдет примерно о 150−190 миллиардов евро», — отметил венгерский премьер.
Он объяснил, что цель венгерского правительства состоит в том, чтобы «снять большую часть напряженности в ходе фоновых переговоров», а на саммите в Брюсселе сосредоточиться на поиске «решения, удовлетворяющего всех». Венгрия предлагает решать вопрос поддержки Украины вне бюджета ЕС, добавил Орбан.
На саммите ЕС, посвященном вопросу выделения Украине финансовой помощи, по его словам, ожидается «не только гром, но и серные молнии».
Ранее Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024−2027 годы.
Премьер Словакии объяснил, почему "не допустит" вступления Украины в НАТО
Глава словацкого правительства уверяет, что присоединение Украины к Альянсу якобы "приведет к Третьей мировой войне", пишет korrespondent
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против присоединения Украины к НАТО. Глава словацкого правительства опасается, что это якобы "приведет к Третьей мировой войне". Об этом он заявил в интервью изданию InfoVojna.
Чиновник уверяет, что Словакия будет накладывать вето, пока сам Фицо имеет "возможность влиять на словацкую политическую сцену".
"Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом Третьей мировой войны", – утверждает премьер-министр Словакии.
По его словам, "этого никогда не произойдет".
Он также добавил, что на присоединение Украины к ЕС якобы понадобятся годы, однако он не против такого решения.
"Если для того чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест - у меня нет с этим проблем... но она должна выполнить все условия", - заявил Фицо.