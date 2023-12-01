По данным Министерства инфраструктуры, в 2023 году (до 30 сентября 2023 года) в портовый комплекс Джурджулешть зашло 1078 морских судов.
Однако ни одно из них не было проверено на предмет соответствия национальным и международным требованиям в отношении охраны и безопасности, защиты окружающей среды, а также условий жизни и труда на борту судов, утверждает Министерство, сообщает mold-street.com.
При этом корабли не проверялись и с целью сокращения количества судов, не соответствующих стандартам в территориальных водах Республики Молдова.
По мнению Мининфраструктуры, виной этому является отсутствие нормативной базы по государственному портовому контролю, что, по мнению специалистов Министерства, "напрямую привело к неспособности государства осуществлять государственный портовый контроль, что породило тотальное отсутствие знаний о техническом состоянии, условиях эксплуатации и квалификации судов, заходящих в порты Республики Молдова".
Соответственно, за последние годы на судах произошли аварии, имели место столкновения, несчастные случаи.
Учреждение отмечает, что без осуществления государственного портового контроля проблема безопасности в национальных портах будет сохраняться и создавать соответствующие риски в будущем как для эксплуатационной безопасности портового комплекса Джурджулешть, так и для окружающей среды.
В Министерстве ссылаются на то, что необходимо перенять европейские положения для создания безопасных условий и морской безопасности в национальных портах. В течение года функции контроля будут выполнять инспекторы Военно-морского агентства Республики Молдова. Инспекторы будут отслеживать состояние судов, условия труда и отдыха на борту.