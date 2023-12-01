За 11 месяцев 2023 года 22 женщины из Республики Молдова погибли, подвергнувшись домашнему насилию. Тревожную статистику привела госсекретарь МВД Даниэла Мисаил-Никитин в программе Rezoomat на канале RLIVETV.
По словам госсекретаря МВД, с начала 2023 года правоохранительные органы зарегистрировали 2400 случаев домашнего насилия, передает point.md ссылаясь на rupor.md
“За 11 месяцев текущего года полиция зарегистрировала более 2400 случаев. Эта цифра отображает только случаи домашнего насилия, в которых жертвы обращались за помощью, либо в полицию поступало сообщение о случившемся. Статистика смертности драматична. В 2022 году зарегистрировано 24 случая гибели женщин от домашнего насилия. За 11 месяцев 2023 года у нас уже 22 случая, когда женщины погибли в результате домашнего насилия”, – заявила Даниэла Мисаил-Никитин.
В целях предоставления защиты жертвам семейного насилия 10 октября 2023 года в Кишиневе был открыт Центр семейной юстиции.
Единый центр, где работают разные специалисты (полицейские, врачи, социальные работники, психологи), и жертве не приходится ездить по различным учреждениям, чтобы получить защиту от агрессора.
Адрес центра засекречен, чтобы агрессоры не смогли найти жертву. Всех женщин, нуждающихся в помощи, призывают звонить по номеру 112 или на линию доверия 08008 8008.