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Изменения в законе «О подоходном налоге с физических лиц»

Изменения в законе «О подоходном налоге с физических лиц»
иллюстрация из открытых источников

Верховный Совет ПМР принял сразу в двух чтениях законопроект, внесённый Правительством ПМР и касающийся налогового вычета на лечение за рубежом, сообщила пресс-служба ВС ПМР.

Получить господдержку в виде социального налогового вычета за лечение за рубежом сможет большее число приднестровцев.

Сразу в двух чтениях 20 декабря на пленарном заседании парламентарии поддержали инициативу Правительства и внесли изменения в Закон ПМР «О подоходном налоге с физических лиц». Сейчас, согласно действующему законодательству, социальный налоговый вычет предоставляется при условии, что у гражданина, проходившего лечение либо обследование за рубежом, есть направление от медучреждения ПМР. Принятые изменения в закон исключают необходимость наличия у гражданина, претендующего на подобную льготу, меднаправления для лечения или обследования за пределами ПМР. Таким образом упрощается возможность получить социальный налоговый вычет.

При этом, согласно нормам закона «О подоходном налоге с физических лиц» (ст.10) есть ограничение по сумме социального налогового вычета.

В год она не может превышать 450 РУ МЗП (4 680 рублей) в случае, если средства потрачены на лечение и обследование своё, супруга (супруги), родителей.

В случае если лечение понадобилось ребенку до 18 лет, то сумма предоставленного вычета может составлять не более 540 РУ МЗП в год (5 616 рублей).

«Точные расходы бюджета мы сейчас оценить не можем, потому что не владеем точной цифрой, сколько граждан воспользуются, либо не воспользуются льготой. Главное условие – это подтверждающий документ, который можно получить в иностранных лечебных учреждениях. Это кассовый чек, это договор, который, в том числе, подтверждает сумму расходов, понесенных нашим гражданином», – отметил председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.

Подробный перечень документов для предоставления социального налогового вычета за лечение или обследование за рубежом можно уточнить в налоговых службах или по месту работы.

После подписания изменения в закон вступят в силу с 1 января 2024 года.

  • Сегодня, 11:29
  • DTV
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