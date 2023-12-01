Верховный Совет ПМР принял сразу в двух чтениях законопроект, внесённый Правительством ПМР и касающийся налогового вычета на лечение за рубежом, сообщила пресс-служба ВС ПМР.
Получить господдержку в виде социального налогового вычета за лечение за рубежом сможет большее число приднестровцев.
Сразу в двух чтениях 20 декабря на пленарном заседании парламентарии поддержали инициативу Правительства и внесли изменения в Закон ПМР «О подоходном налоге с физических лиц». Сейчас, согласно действующему законодательству, социальный налоговый вычет предоставляется при условии, что у гражданина, проходившего лечение либо обследование за рубежом, есть направление от медучреждения ПМР. Принятые изменения в закон исключают необходимость наличия у гражданина, претендующего на подобную льготу, меднаправления для лечения или обследования за пределами ПМР. Таким образом упрощается возможность получить социальный налоговый вычет.
При этом, согласно нормам закона «О подоходном налоге с физических лиц» (ст.10) есть ограничение по сумме социального налогового вычета.
В год она не может превышать 450 РУ МЗП (4 680 рублей) в случае, если средства потрачены на лечение и обследование своё, супруга (супруги), родителей.
В случае если лечение понадобилось ребенку до 18 лет, то сумма предоставленного вычета может составлять не более 540 РУ МЗП в год (5 616 рублей).
«Точные расходы бюджета мы сейчас оценить не можем, потому что не владеем точной цифрой, сколько граждан воспользуются, либо не воспользуются льготой. Главное условие – это подтверждающий документ, который можно получить в иностранных лечебных учреждениях. Это кассовый чек, это договор, который, в том числе, подтверждает сумму расходов, понесенных нашим гражданином», – отметил председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.
Подробный перечень документов для предоставления социального налогового вычета за лечение или обследование за рубежом можно уточнить в налоговых службах или по месту работы.
После подписания изменения в закон вступят в силу с 1 января 2024 года.