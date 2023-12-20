В Кишинёве впервые провели Зимний Кубок Молдавии по грэпплингу, сообщает novostipmr со ссылкой на Радио 1. Этот вид боевых искусств объединяет элементы различных борцовских дисциплин, включая захваты, броски, болевые и удушающие приемы.
На соревнованиях хорошо выступили воспитанники тираспольских клубов BoneBreakersBjj, «Бастион», «Боевое самбо». Медали разыгрывались в 9 возрастных группах. Девушки для большей конкуренции соревновались вместе с юношами.
Категория до 55 кг среди юниоров оказалась самой плодотворной. Весь подиум заняли тираспольчане: Александр Иванов, Артур Марчеев, Николета Милева.
Артур Рогов (-60 кг) и Никита Сагайдак (-70 кг) стали победителями, одержав по две победы.
Влад Чебан (U10, -40 кг) на пути к золоту обошёл трёх соперников. Всего тираспольчане привезли 13 медалей.