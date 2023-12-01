Победителем футбольного клубного чемпионата мира, завершившегося в Саудовской Аравии, впервые стал «Манчестер Сити». В финале против бразильского «Флуминенсе» английский клуб забил первый из четырех своих голов уже на первой минуте, не пропустив ни одного. Триумф «Манчестер Сити» продолжил победную серию европейских клубов в этом турнире, которая длится уже 11 лет, пишет kommersant.ru.
В том, что в этом финале не стоит ждать сенсации, можно было практически не сомневаться уже на исходе первой минуты. Все началось с того, что 35-летний Марсело, один из ветеранов «Флуминенсе», который четыре раза выигрывал командный чемпионат мира в составе мадридского «Реала», решил выбить мяч со своей половины поля в направлении «куда подальше» и нарвался на перехват. Дальше последовал удар с левой ноги защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, звонко попавшего в штангу ворот бразильского чемпиона, и добивание в падении грудью аргентинского форварда Хулиана Альвареса. После этого надежды «Флуминенсе», которые и без того выглядели призрачными, устремились к нулю. Ведь трудно было представить, что его грозный соперник, даже оставшись без своего травмированного бомбардира Эрлинга Холанна, не сможет воспользоваться такой шикарной форой.
И «Манчестер Сити», конечно, воспользовался ей. Отдельные выпады «Флуминенсе», команды техничной, но очень возрастной и не способной навязать английскому фавориту постоянный прессинг по всему полю, успеха не имели. Более того, еще до перерыва преимущество англичан удвоилось. Фил Фоден, выполняя прострел с левого фланга атаки, удачно для себя угодил в ногу защитнику Нину, вследствие чего тот записал на свой счет автогол. 43-летний вратарь «Флуминенсе» Фабио минимум дважды выручал свою команду. Перед перерывом он парировал опаснейший удар Джека Грилиша, а в начале второго тайма в течение нескольких секунд оказался в центре внимания дважды, не позволив отличиться сначала тому же Грилишу, а затем — Бернанду Силве, выполнявшему добивание в падении головой. Но разгрома ему избежать не удалось. На 72-й минуте, после того как «Манчестер Сити» разыграл быструю трехходовку с участием Матео Ковачича, Альвареса и Фодена, в этой встрече все стало окончательно ясно. Более того, напоследок Альварес оформил дубль, блеснув техникой и прекрасно поставленным дистанционным ударом.
В итоге — 4:0. «Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира, продлив триумфальную серию европейских команд в этом турнире до одиннадцати лет. Последним южноамериканским клубом, бравшим почетный титул, был бразильский «Коринтианс» в 2012 году. Для английских же команд — это четвертая победа. Три предыдущих одержали «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, «Ливерпуль» в 2019-м и «Челси» в 2021-м. Столько же титулов на счету команд из Бразилии, а восемь раз это состязание выигрывали испанские гранды.
Что касается матча за третье место, между египетским «Аль-Ахли» и японским «Урава Ред Даймондс», то там тоже все было ясно в середине первого тайма. Африканский клуб победил — 4:2, став бронзовым призером этого турнира в третий раз.