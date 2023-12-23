Российский певец и участник проекта «Фабрика звезд-2» Ираклий Пирцхалава должен был выступить на новогодних концертах в Оргееве и Бельцах, однако ему отказали во въезде в Молдову.
Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не впустили в Молдову, сообщил rbc.ru ссылаясь на Canal 5. Артист должен был выступить на концертах в Оргееве 23 декабря и Бельцах 24 декабря.
«В последние 24 часа 39 человек получили отказ во въезде в страну. При перемещении через таможенную границу ими не были выполнены условия для въезда в Республику Молдова», — приводит телеканал слова сотрудника пресс-службы Пограничной полиции Раисы Новицки, отказавшись при этом раскрывать детали нарушенных требований.
Источники телеканала со ссылкой на организаторов концерта утверждают, что проблем с документами у Пирцхалавы не было. Посольство Грузии, гражданство которой имеет артист, не ответило на телефонные звонки журналистов.
Позже Пирцхалава подтвердил, что его не пустили в Молдову пограничники.
«Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители. Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас. Я ехал дарить людям счастье и любовь! И все. Но по какой-то причине сверху было дано указание не пускать», — сказал он.
Исполнитель поблагодарил поклонников из Молдовы, которые активно его поддерживают, передает point.md.
"Меня действительно не впустили в Молдову. Все произошло именно так. Концерт переносится, у нас есть еще надежда увидеться. Это было очень мило, когда девушка-пограничник сказала: "Ираклий, мы вас так любим, но в этот раз нельзя". Спасибо всем, кто хотел меня видеть в вашей прекрасной, мною любимой стране. Я обязательно сообщу о переносе концерта. Привет тем людям, которых я так напугал своим микрофоном", — отметил певец в своем видеообращении.
Удивило Ираклия Пирцхалаву то, что в прошлый раз он въезжал по тем же документам — с грузинским паспортом.
"В прошлый раз я с грузинским паспортом проехал, выступил в Гагаузии. Все было шикарно. А в этот раз меня без объяснения не впустили. После выхода рекламы мне писали многие люди, спрашивали, правда ли, что я приезжаю. Я был рад такому вниманию. И после двойного перелета я ждал встречи с друзьями и поклонниками. Я не обрадовался двойному перелету обратно. По моему лицу было видно, что я огорчился. Милая девушка-пограничник успокаивала меня: "Пожалуйста, не огорчайтесь, прилетайте еще". Мне была приятна такая поддержка с ее стороны", — добавил певец.
"Я специально прилетел, чтобы подарить людям праздник, а концерт не состоялся по каким-то причинам, не имеющим к музыке и творчеству отношения. Мне сказали, что надо подписать, я ничего не понимал. Мне объяснили, что так надо. Мой директор, которому я позвонил, надеялся, что вопрос решится, а потом перезвонил и сказал, чтобы я подписал бумаги. Я ничего не понял, что там написано. Возможно, я уже что-то должен, но, надеюсь, что нет. Мне объяснили, что этот запрет не навсегда, а именно в этот раз. Девушка-пограничник просила не огорчаться. Я понимаю, что такое может быть, я попросил ее объяснить причину. Она ничего не объяснила, сказала, что это просто в этот раз. Я ничего не понял", — добавил Ираклий.