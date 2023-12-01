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В мире резко подскочило число случаев COVID

В мире резко подскочило число случаев COVID
Фото: Getty Images

Уровень заболеваемости COVID-19 в мире за последние четыре недели вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, сообщает ВОЗ.

Отмечается, что с 20 ноября по 17 декабря было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заболевания. В то же время количество летальных исходов уменьшилось на 8%, несмотря на то, что было зарегистрировано более трех тысяч новых смертей.

По состоянию на 17 декабря в мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и около семи миллионов смертей.

При этом в ООН добавили, что за период с 13 ноября по 10 декабря было зарегистрировано более 118 000 новых госпитализаций в связи с COVID-19 и более 1600 новых госпитализаций в отделение интенсивной терапии, что составляет общий рост на 23% и 51% соответственно среди стран, регулярно отчитывавшихся в течение текущего и прошлого отчетных периодов.

В ВОЗ отметили, что изменения количества зарегистрированных новых случаев и смертей следует интерпретировать «с осторожностью» из-за сокращения тестирования и задержек с отчетностью во многих странах.

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