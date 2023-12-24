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Происшествия на дорогах

Происшествия на дорогах
Фото: пресс-центр МВД ПМР\ Авария на участке автодороги между с. Владимировка и г. Тирасполь 23 декабря

Пьяному водителю грозит штраф и лишение прав
В Дубоссарах выявили нетрезвого водителя. Утром 23 декабря сотрудники ГАИ остановили автомобиль марки «Мерседес». При проверке документов почувствовали от 46-летнего водителя запах алкоголя, передает пресс-центр МВД ПМР.

Инспекторы ДПС провели освидетельствование с помощью алкотестера. Результат 0,365 мг/л подтвердил: мужчина управлял автомобилем в пьяном виде, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудникам ГАИ водитель рассказал, что, до того как сесть за руль, выпил 250 граммов водки.

Мужчина привлечён к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР, санкции которого предусматривают штраф до 3 680 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Таксист сбил пенсионерку

ДТП произошло вечером 23 декабря в одном из тираспольских дворов по пер. Западному.

Водитель автомобиля «Дачия» 29 лет сдавал назад. Он не заметил, что в этот момент за машиной по краю проезжей части шла женщина и совершил на неё наезд.

В результате аварии пенсионерка 74 лет получила закрытый перелом кисти. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится разбирательство.

61-летний тираспольчанин погиб в ДТП

Вечером в субботу, 23 декабря, на трассе между селом Владимировка и Тирасполем (в 5 км от столицы) случилось ДТП.

По словам очевидцев, «Мерседес» пошёл на обгон, но водитель не справился с управлением, и машина, съехав в кювет, врезалась в дерево. 61-летний мужчина за рулём скончался на месте.

64-летняя пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы с тяжёлыми травмами, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На месте происшествия работала и группа аварийно-спасательного подразделения г. Тирасполь. При помощи служебного УАЗа и буксировочного троса спасатели оттянули искорёженный автомобиль от дерева. Гидравлическими ножницами срезали водительскую дверь, при помощи специального инструмента срезали ремень безопасности, которым был пристёгнут водитель, и извлекли тело погибшего мужчины.

Во всех деталях аварии разбирается Следственный комитет.
  • Сегодня, 12:43
  • DTV
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