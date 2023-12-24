Фото: пресс-центр МВД ПМР\ Авария на участке автодороги между с. Владимировка и г. Тирасполь 23 декабря
Пьяному водителю грозит штраф и лишение прав
В Дубоссарах выявили нетрезвого водителя. Утром 23 декабря сотрудники ГАИ остановили автомобиль марки «Мерседес». При проверке документов почувствовали от 46-летнего водителя запах алкоголя, передает пресс-центр МВД ПМР.
Инспекторы ДПС провели освидетельствование с помощью алкотестера. Результат 0,365 мг/л подтвердил: мужчина управлял автомобилем в пьяном виде, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудникам ГАИ водитель рассказал, что, до того как сесть за руль, выпил 250 граммов водки.
Мужчина привлечён к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР, санкции которого предусматривают штраф до 3 680 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.
Таксист сбил пенсионерку
ДТП произошло вечером 23 декабря в одном из тираспольских дворов по пер. Западному.
Водитель автомобиля «Дачия» 29 лет сдавал назад. Он не заметил, что в этот момент за машиной по краю проезжей части шла женщина и совершил на неё наезд.
В результате аварии пенсионерка 74 лет получила закрытый перелом кисти. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится разбирательство.
61-летний тираспольчанин погиб в ДТП
Вечером в субботу, 23 декабря, на трассе между селом Владимировка и Тирасполем (в 5 км от столицы) случилось ДТП.
По словам очевидцев, «Мерседес» пошёл на обгон, но водитель не справился с управлением, и машина, съехав в кювет, врезалась в дерево. 61-летний мужчина за рулём скончался на месте.
64-летняя пассажирка госпитализирована в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы с тяжёлыми травмами, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На месте происшествия работала и группа аварийно-спасательного подразделения г. Тирасполь. При помощи служебного УАЗа и буксировочного троса спасатели оттянули искорёженный автомобиль от дерева. Гидравлическими ножницами срезали водительскую дверь, при помощи специального инструмента срезали ремень безопасности, которым был пристёгнут водитель, и извлекли тело погибшего мужчины.
Во всех деталях аварии разбирается Следственный комитет.