Попыткой свержения законно избранной власти Сербии, спровоцированной из-за рубежа, назвал президент страны Александр Вучич беспорядки в Белграде, участники которых накануне требовали отмены результатов состоявшихся неделю назад парламентских и местных выборов, передаёт interfax.ru
"Это была попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия", - заявил Вучич проправительственному телеканалу Pink TV.
Он сказал, что заявления о нарушениях при голосовании были откровенной "ложью", пропагандируемой политической оппозицией.
Обращаясь к нации во время акции протеста у здания мэрии Белграда, он назвал демонстрантов "головорезами", которым не удастся дестабилизировать государство, и сказал: "Это - не революция".
"У них ничего не получится, - сказал Вучич. - Мы делаем все возможное, чтобы нашей спокойной и мягкой реакцией не навредить демонстрантам".
В воскресенье вечером сотрудники сербского спецназа были вынуждены применить слезоточивый газ, когда протестующие разбили окна у входа в здание ратуши в центре города.
Вучич сообщил, что в ходе столкновений с протестующими два полицейских получили ранения, задержано более 30 участников беспорядков.
24 декабря протестующие из прозападного блока «Сербия против насилия» перекрыли центральную улицу Краля Милана в Белграде, на которой находится Республиканская избирательная комиссия. Это произошло после слов Вучича о недопущении захвата власти в стране, передаёт dzen.ru
Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки. Затем участники митинга попытались проникнуть в здание администрации Белграда, выломали дверь и разбили камеры видеонаблюдения. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
Протестующие били оконные стекла, бросали пивные банки и камни в правоохранителей. Спецназ сдерживал натиск толпы. Полицейские забаррикадировали главный вход в здание щитами. Протестующие, в свою очередь, использовали файеры и дымовые шашки. По информации Вучича, на улицы вышло около 2,5 тысячи человек.
В итоге сербской полиции удалось разогнать протестующих на площади у здания администрации, видео с места событий опубликовали «Известия». Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание.
Что заявил Вучич о протестах оппозиции
Александр Вучич заявил, что не допустит смены власти в стране насильственным путем. Он подчеркнул, что руководство республики может смениться только в результате выборов, поскольку Сербия является демократической страной.
Говоря об оппозиции, Вучич отметил, что граждане страны не желают видеть ее у власти. Однако проигравшие выборы хотят изменить волю избирателей. По мнению президента, представители оппозиции подразумевают только один способ — насильственный.
Он также сказал, что признание независимости Косово или его возможное членство в ООН являются недопустимым для Сербии. При этом, по его словам, Белград стремится к компромиссам и готов исполнять обещания.
Кроме того, Вучич в ходе экстренного обращения к нации заявил, что попытка захвата здания администрации Белграда не является революцией. По его словам, ситуацию в республике контролируют правоохранительные органы. При этом он признал, что происходящие протесты «драматичны».
«Я хочу сказать вам, граждане Сербии, не волнуйтесь, хотя сцены драматичны. Никакой революции не происходит, ничто из этого им не сойдет с рук, и мягкой реакцией, мирной реакцией мы стараемся не задеть ни одного из случайных демонстрантов», — сказал Вучич.
По его словам, иностранные спецслужбы заблаговременно проинформировали силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата администрации Белграда, информация помогла своевременно подготовиться к происходящему.
«Мы уже несколько дней предупреждаем о внешнем факторе, о том, что происходит. Многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит. Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники», — сказал Вучич.
В свою очередь, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что российская сторона предупреждала сербских коллег о потенциальных беспорядках.
«У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент [Александр Вучич], кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать», — сказала она.
Брнабич выразила благодарность представителям «российских служб, которые владели всеми этими данными и поделились этой информацией» с сербскими властями. Она выразила мнение, что ее слова «не будут популярны на Западе».
Также стало известно, что Александр Вучич 25 декабря в 09:00 (11:00 мск) встретится с послом России Александром Боцан-Харченко в связи с беспорядками в Белграде, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Сербии. Кроме того, Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности страны.
Напомним, 17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.
За коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича отдали голоса около 47% избирателей.
На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия".
На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.