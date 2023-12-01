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Игроки «Шерифа» – в еврокубковом топе
фото: novostipmr
Два футболиста тираспольского клуба «Шериф» попали в список самых эффективных игроков по итогам еврокубковой осени.
Об этом сообщает официальный сайт UEFA в своей окончательной статистике команд и игроков по итогам группового этапа Лиги Европы 2023/24.
Голкипер жёлто-чёрных Максим Коваль признан одним из лучших по сэйвам. Он занял 4-е место с показателем в 22 сэйва.
Защитник «Шерифа» Габи Кики вошёл в топ-5 по возврату владения мячом – у него 47 таких действий на счету.
- Сегодня, 10:06
- DTV
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