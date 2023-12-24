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Приднестровские спортсмены заняли призовые места легкоатлетического турнира в Кишинёве
фото: Радио 1
Приднестровские спортсмены великолепно выступили на турнире по лёгкой атлетике. Он проводился в Кишинёве в память о заслуженном тренере Молдавии Валентине Гальчинском.
Как сообщает novostipmr со ссылкой на «Радио 1», состязания проводились в группах U16 и U18 и наши легкоатлеты завоевали медали во всех видах.
В беговых дисциплинах отлично выступили тираспольчане, в секторе для метаний – каменчане, в секторе для прыжков – легкоатлеты из Бендер и Тирасполя.
Три золотые медали завоевал Кирилл Григоровский (60 м+300 м + эстафета).
В беге на 60 м, в толкании ядра и барьерном беге у юношей весь пьедестал был приднестровским. Наши спортсмены выиграли смешанную эстафету 4 х 200 м, обогнав более 10 команд.
фото: Радио 1
- Сегодня, 09:04
- DTV
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