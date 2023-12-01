Как сообщила пресс-служба Правительства ПМР, на прошедшем 25 декабря заседании были рассмотрены предложения по внесению изменений в Постановление Правительства «Об утверждении на 2024 год таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию ПМР, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности». На часть из них с 1 января 2024 года обнулят ставки, рассказал глава Минэкономразвития Сергей Оболоник.
«С 1 января 2024 года регулирование налогообложения при ввозе на таможенную территорию ПМР товаров, классифицируемых в товарных подсубпозициях, указанных в проекте постановления Правительства ПМР, будет осуществляться в рамках Закона «Об акцизах».
Ставки акцизов по данным товарам будут установлены на уровне ставок импортных таможенных пошлин, при этом увеличение налогового бремени в отношении данных товаров не предусмотрено. На основании изложенного выше данным проектом предлагается с 1 января 2024 года обнулить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, которые перешли в подакцизные», — сказал Сергей Оболоник.
Также в рамках заседания обсудили продление действия экспортной сезонной таможенной пошлины на вывозимую топливную древесину до 31 января 2024 года. Речь о колотой древесине хвойных и лиственных пород. Продление срока связано с поддержанием высокого спроса и стоимости данного материала, вызванного устойчивым уровнем цен на отопление в соседнем государстве.
Напомним, в августе 2022 года исполнительный орган государственной власти впервые ввел налог на экспорт древесины, установив таможенную пошлину в размере 2 центов США за килограмм. Что касается дров для личных нужд, физическим лицам разрешено вывозить из республики не более 100 кг без уплаты налога при условии, что это происходит не чаще одного раза в год.
В целях обеспечения продовольственной безопасности республики Правительство утвердило Постановление «О запрете вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров».
Этот документ пролонгирует действие механизмов, которые функционировали в рамках Закона «О мерах государственной поддержки субъектов экономической деятельности ПМР в связи с негативными последствиями внешних факторов». С 1 января 2024 года антикризисное законодательство прекращает действие, но меры защиты внутреннего рынка решено сохранить.
В следующем году зерновые, масличные и технические культуры будут по-прежнему вывозиться по решению Специальной комиссии при Правительстве по регулированию вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.