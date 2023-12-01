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В Бендерах женщина и двое детей отравились угарным газом

В Бендерах женщина и двое детей отравились угарным газом
фото: МВД ПМР

Как отмечает пресс-служба МВД ПМР, сообщение поступило 25 декабря вечером в дежурную часть городской милиции от врачей центральной больницы.

В приёмное больничное отделение детей привёз отец. Симптомы у 9-летнего сына и 3-летней дочери были одинаковы: тошнота и рвота, слабость, головокружение.

Показатели анализа крови выявили повышенное содержание угарного газа в крови.

Милиционеры выяснили: в квартиру, где произошёл инцидент, пострадавшая семья въехала около недели назад. Для нагрева воды там установлена бездымоходная газовая колонка.

Вечером накануне происшествия 29-летняя мать семейства принимала душ. Минут через 30 первыми почувствовали себя плохо дети, затем и она сама.

Сейчас и женщина, и дети в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Проводится интенсивная терапия.

Газовую колонку исследуют специалисты.

Разбирательство продолжается.

  • Сегодня, 19:31
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