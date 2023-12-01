Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Бендерах женщина и двое детей отравились угарным газом
фото: МВД ПМР
Как отмечает пресс-служба МВД ПМР, сообщение поступило 25 декабря вечером в дежурную часть городской милиции от врачей центральной больницы.
В приёмное больничное отделение детей привёз отец. Симптомы у 9-летнего сына и 3-летней дочери были одинаковы: тошнота и рвота, слабость, головокружение.
Показатели анализа крови выявили повышенное содержание угарного газа в крови.
Милиционеры выяснили: в квартиру, где произошёл инцидент, пострадавшая семья въехала около недели назад. Для нагрева воды там установлена бездымоходная газовая колонка.
Вечером накануне происшествия 29-летняя мать семейства принимала душ. Минут через 30 первыми почувствовали себя плохо дети, затем и она сама.
Сейчас и женщина, и дети в реанимации. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Проводится интенсивная терапия.
Газовую колонку исследуют специалисты.
Разбирательство продолжается.
- Сегодня, 19:31
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.