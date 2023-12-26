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Введён временный запрет на ввоз продукции птицеводства из Молдовы

Введён временный запрет на ввоз продукции птицеводства из Молдовы
фото из открытых источников

В Приднестровье с 26 декабря временно запретили ввоз продукции птицеводства из нескольких районов Молдовы. Это связано с неблагополучной эпизоотической ситуацией по птичьему гриппу в Молдове, а также в целях недопущения заноса инфекционного заболевания на территорию Приднестровья.

Соответствующий Приказ подписал глава Минсельхозприроды ПМР Олег Дилигул, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья живой птицы, продукции птицеводства - мяса, субпродуктов, пуха, пера, яиц, а также всех видов готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления птицы из Рышканского, Дрокиевского, Сынжерейского, Флорештского, Унгенского, Страшенского, Криулянского районов Молдовы.

В этих районах зарегистрированы случаи вспышек инфекционного заболевания - птичьего гриппа, уточняет пресс-служба ведомства.
  • Вчера, 19:41
  • DTV
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