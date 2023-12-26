Евросоюз за 2023 год направил на гуманитарную помощь в разные страны мира в целом 2,4 млрд евро; Украина в списке получателей – на четвертой позиции с группой стран Балкан и Кавказа.
Об этом говорится в инфографике Еврокомиссии, передает eurointegration.com.ua.
В целом ЕС выделил на гуманитарные проекты по всему миру 2,4 млрд евро.
Крупнейшим регионом-получателем помощи является Африка – на эти страны направили 893 млрд евро.
На второй позиции – страны Ближнего Востока с Турцией, которые совокупно получили 582 млн евро.
339 млн евро выделили на гуманитарную помощь в Центральной Азии, странах Тихоокеанского региона и Карибского бассейна.
Украина с Западными Балканами и Кавказом – на 4-й позиции. На эту группу стран направили 335 млн евро.
Эти цифры, скорее всего, не учитывают средства, предоставляемые в качестве двусторонней помощи на гуманитарные нужды и через другие механизмы ЕС.
Так, в другой заметке Еврокомиссии отмечают, что через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины предоставили гуманитарную помощь на 785 млн евро и доставили почти 100 тысяч тонн соответствующего оборудования.