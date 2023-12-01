Хамовнический районный суд Москвы принял иск к Насте Ивлеевой на сумму один миллиард рублей, пишет news.mailсо ссылкой на life.ru
Инициативная группа во главе с продюсером сериала «Бригада» и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у Насти Ивлеевой один миллиард рублей за скандальную «голую вечеринку». В случае удовлетворения требований сумма будет направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
Продюсер Александр Иншаков подал в Хамовнический суд Москвы иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млн руб. после ее «голой вечеринки», копия документа есть у РБК. К требованию присоединились еще 22 человека, передаёт РБК
В иске говорится, что вечеринка принесла «нравственные страдания» Иншакову, другим подписавшимся, а также миллионам россиян, «воспитанных в духе патриотизма, любви к родине, сохранению традиционных семейных и культурных ценностей».
Они требуют:
взыскать с Ивлеевой 1 млрд руб. за «компенсацию морального вреда»;
обязать блогера перечислись 1 млрд руб. в фонд поддержки участников военной операции «Защитники Отечества»;
арестовать имущество девушки, «в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось»;
запретить Ивлеевой вести культурно-массовые мероприятия в России, в том числе корпоративы, и рекламировать бренды.
Напомним, вышеназванная тусовка отгремела в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Общественники пришли в ужас от вечеринки. К слову, сама она не увидела ничего плохого в мероприятии и анонсировала второй день вечеринки, куда нагрянули силовики: устроили в клубе обыск и изъяли документацию.