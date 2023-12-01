В Кишиневе в инфекционной больнице имени Тома Чорбэ переполнены отделения для пациентов с коронавирусом, сообщает newsmaker
Из-за этого с 26 декабря местные власти задействуют отделения для коронавируса в муниципальной больнице фтизиопульмонологии. Об этом проинформировали на заседании муниципальных служб 26 декабря.
«Сегодня утром в больницу им. Тома Чорбэ госпитализировали последнего пациента. И с 15:00 сегодняшнего дня мы вынуждены возобновить работу отделения COVID-19 в муниципальной больнице фтизиопульмонологии. На прошлой неделе увеличилось число случаев заболевания, особенно средней тяжести и тяжелых», — сказал заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Кишинева Владимир Болокан. Он также рассказал о росте на 50% вирусных заболеваний, особенно среди детей.
О том, что инфекционную больницу им. Тома Чорбэ в Кишинёве хотят закрыть или "реорганизовать" 5 декабря сообщали молдавские СМИ.
Глава Минздрава Алла Немеренко мотивирует своё решение тем, что в 2022 заполняемость Тома Чорбэ составляла лишь 75%, пишет actualitati.md
Правительство разработало проект решения, который предусматривает ее слияние с дерматологической больницей из г. Кодру.
В то же время, бывший премьер-министр Ион Кику отмечал, что штат министерства здравоохранения вырос на 79%. Тех, кто принял решение о закрытии больницы, Кику назвал “безграмотными коррупционерами”.
Отметим, что инфекционная больница им. Тома Чорбэ располагает 10 отделениями, включая интенсивную терапию, имеет собственную лабораторию, две кафедры и кабинет физиотерапии.
Напомним, что 19 декабря Нацагентство общественного здоровья сообщило о росте в Молдове заболеваемости гриппом и коронавирусом. С 11 по 17 декабря в Молдове выявили 558 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 15,3% больше, чем на предыдущей неделе. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек.
О росте случаев заражения ковидом в мире на 52%, по сравнению с прошлым месяцем, сообщила и Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, с 20 ноября по 17 декабря в мире зарегистрировали более 850 тыс. случаев заболевания COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли чуть более 3 тыс. человек. Это на 8% меньше, чем в предыдущий 28-дневный период.