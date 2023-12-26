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В Тирасполе прошла итоговая конференция Союза русских общин Приднестровья

В Тирасполе прошла итоговая конференция Союза русских общин Приднестровья
фото: novostipmr

В рамках работы с российскими соотечественниками в 2023 году в Приднестровье удалось реализовать множество проектов. Об этом заявила глава Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, подводя итоги работы организации за 2023 год, передаёт sputniknews

Среди осуществленных проектов – поставка медтехники индивидуального пользования, реализация программы "Стипендии мэра Москвы", издание сборника о приднестровских ветеранах Великой Отечественной войны "Имя Победы".

Также в этом году 127 ветеранов войны и труда получили материальную помощь, а шесть соотечественников смогли пройти лечение и реабилитацию в клиниках Москвы.

"В 2024-ом мы будем активнее участвовать в федеральной программе по работе с соотечественниками: активнее проситься в поездки, ездить и заявлять наших представителей. Мы обратимся в центральные органы власти и к руководству субъектов РФ с призывом активнее взаимодействовать с русскими общинами Приднестровья в части реализации прав и свобод российских соотечественников", – заявила Кохтарева в ходе итоговой конференции Союза, прошедшей в Тирасполе.

Она также сообщила, что более 750 обращений поступило в этом году в правозащитный центр при Союзе.

"Это вопросы документирования граждан, записи на прием, получения материнского капитала, гражданства", – пояснила Кохтарева.

Она отметила, что обращаются не только приднестровцы. Недавно звонили из Израиля, спрашивали, как получить российское гражданство. Много было и обращений от граждан Украины.

"Хотелось бы отметить работу консульского пункта в Тирасполе: всегда готовы пойти навстречу, всегда помогают. Наверное, самое главное, что удалось – более-менее систематизировать работу по обмену паспортов. По 10-летним паспортам определенная напряженность еще есть, но на 5-летние уже таких очередей нет", – сказала Кохтарева.

Она добавила, что в 2024-ом году центр намерен обсудить с сотрудниками консульского пункта нюансы применения нового закона о гражданстве РФ.

В целом за год в Союз обратилось более 700 человек: лично, по телефону, по электронной почте. Просьбы поступают ежедневно, в основном они касаются работы консульского пункта, материнского капитала и получения гражданства РФ. Люди звонят со всех концов мира, рассказала Виорика Кохтарева.

В Тирасполе прошла итоговая конференция Союза русских общин Приднестровья

В Тирасполе прошла итоговая конференция Союза русских общин Приднестровья

В Тирасполе прошла итоговая конференция Союза русских общин Приднестровья
фото: novostipmr

Кроме этого, Союз русских общин ежегодно проводит десятки образовательных и творческих проектов в республике. Также удается организовывать поездки приднестровской молодежи на крупные форумы, которые проходят в разных городах Российской Федерации.

До конца этого года Союз русских общин планирует провести новогодние утренники и раздать более 2,5 тысяч подарков детям со всего Приднестровья. После встречи Нового года для 50 детей, оставшихся без попечения родителей, будет организован отдых в санатории «Днестровские зори». Мероприятие пройдет в рамках зимнего лагеря посла России. Заезд начнется 3 января.
  • Вчера, 21:04
  • DTV
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