В рамках работы с российскими соотечественниками в 2023 году в Приднестровье удалось реализовать множество проектов. Об этом заявила глава Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, подводя итоги работы организации за 2023 год, передаёт sputniknews
Среди осуществленных проектов – поставка медтехники индивидуального пользования, реализация программы "Стипендии мэра Москвы", издание сборника о приднестровских ветеранах Великой Отечественной войны "Имя Победы".
Также в этом году 127 ветеранов войны и труда получили материальную помощь, а шесть соотечественников смогли пройти лечение и реабилитацию в клиниках Москвы.
"В 2024-ом мы будем активнее участвовать в федеральной программе по работе с соотечественниками: активнее проситься в поездки, ездить и заявлять наших представителей. Мы обратимся в центральные органы власти и к руководству субъектов РФ с призывом активнее взаимодействовать с русскими общинами Приднестровья в части реализации прав и свобод российских соотечественников", – заявила Кохтарева в ходе итоговой конференции Союза, прошедшей в Тирасполе.
Она также сообщила, что более 750 обращений поступило в этом году в правозащитный центр при Союзе.
"Это вопросы документирования граждан, записи на прием, получения материнского капитала, гражданства", – пояснила Кохтарева.
Она отметила, что обращаются не только приднестровцы. Недавно звонили из Израиля, спрашивали, как получить российское гражданство. Много было и обращений от граждан Украины.
"Хотелось бы отметить работу консульского пункта в Тирасполе: всегда готовы пойти навстречу, всегда помогают. Наверное, самое главное, что удалось – более-менее систематизировать работу по обмену паспортов. По 10-летним паспортам определенная напряженность еще есть, но на 5-летние уже таких очередей нет", – сказала Кохтарева.
Она добавила, что в 2024-ом году центр намерен обсудить с сотрудниками консульского пункта нюансы применения нового закона о гражданстве РФ.
В целом за год в Союз обратилось более 700 человек: лично, по телефону, по электронной почте. Просьбы поступают ежедневно, в основном они касаются работы консульского пункта, материнского капитала и получения гражданства РФ. Люди звонят со всех концов мира, рассказала Виорика Кохтарева.
фото: novostipmr
Кроме этого, Союз русских общин ежегодно проводит десятки образовательных и творческих проектов в республике. Также удается организовывать поездки приднестровской молодежи на крупные форумы, которые проходят в разных городах Российской Федерации.
До конца этого года Союз русских общин планирует провести новогодние утренники и раздать более 2,5 тысяч подарков детям со всего Приднестровья. После встречи Нового года для 50 детей, оставшихся без попечения родителей, будет организован отдых в санатории «Днестровские зори». Мероприятие пройдет в рамках зимнего лагеря посла России. Заезд начнется 3 января.