Как сообщила пресс-служба МВД ПМР,о том, что горит балкон одной из квартир пятиэтажки, на пульт СВПЧ-2 по охране города Бендеры поступило около десятка звонков.
Всё случилось 26 декабря около десяти утра. Балкон пятого этажа буквально вспыхнул. На тушение прибыли два пожарных расчёта и автолестница.
В момент пожара в квартире находилась пожилая хозяйка. Женщина услышала странный треск со стороны балкона. Пошла посмотреть и увидела, что балкон объят пламенем.
На локализацию пожара площадью 50 квадратных метров огнеборцам потребовалось 20 минут. Пятиметровый балкон выгорел полностью. Он был обшит деревянной вагонкой и сильно захламлён. Также повреждён и соседский балкон.
Комната, примыкающая к балкону, сильно закопчена, сгорели окно и тюль, оплавился телевизор.
Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стало короткое замыкание новогодней электрической гирлянды. Ею было украшено окно комнаты и балкон.
Простые правила безопасности в новогодние праздники напоминает ГУпЧС
В любой чрезвычайной ситуации звоните на единый номер спасения 101.
– не оставляйте без присмотра работающие электрические гирлянды. Уходя из дома, выключайте их из сети;
– не используйте для украшения ёлки легковоспламеняющиеся материалы и горящие свечи;
– помните, вся пиротехника НЕ предназначена для использования в помещениях;
– храните свечи, бенгальские огни и пиротехнику в недоступном для детей месте.