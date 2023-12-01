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В Бендерах из-за новогодней гирлянды загорелся балкон в одной из квартир

В Бендерах из-за новогодней гирлянды загорелся балкон в одной из квартир
фото: mvdpmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР,о том, что горит балкон одной из квартир пятиэтажки, на пульт СВПЧ-2 по охране города Бендеры поступило около десятка звонков.

Всё случилось 26 декабря около десяти утра. Балкон пятого этажа буквально вспыхнул. На тушение прибыли два пожарных расчёта и автолестница.

В момент пожара в квартире находилась пожилая хозяйка. Женщина услышала странный треск со стороны балкона. Пошла посмотреть и увидела, что балкон объят пламенем.

На локализацию пожара площадью 50 квадратных метров огнеборцам потребовалось 20 минут. Пятиметровый балкон выгорел полностью. Он был обшит деревянной вагонкой и сильно захламлён. Также повреждён и соседский балкон.

Комната, примыкающая к балкону, сильно закопчена, сгорели окно и тюль, оплавился телевизор.

Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стало короткое замыкание новогодней электрической гирлянды. Ею было украшено окно комнаты и балкон.

Простые правила безопасности в новогодние праздники напоминает ГУпЧС

В любой чрезвычайной ситуации звоните на единый номер спасения 101.

– не оставляйте без присмотра работающие электрические гирлянды. Уходя из дома, выключайте их из сети;

– не используйте для украшения ёлки легковоспламеняющиеся материалы и горящие свечи;

– помните, вся пиротехника НЕ предназначена для использования в помещениях;

– храните свечи, бенгальские огни и пиротехнику в недоступном для детей месте.

  • Сегодня, 09:11
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