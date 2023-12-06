Инициативная группа депутатов Верховного Совета ПМР предлагает установить запрет для обучающихся на использование средств мобильной связи (сотовых телефонов, смартфонов, планшетов и других) во время проведения учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации образования, иных экстренных случаев.
Соответствующее дополнение планируется внести в закон «Об образовании», информирует NewsPMR.Com
В частности, статью 49-1 «Обязанности и ответственность обучающихся» предлагается дополнить подпунктом следующего содержания:
- не использовать средства мобильной связи (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и другие) во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации образования, иных экстренных случаев.
«Отсутствие мобильных устройств в классе может помочь учащимся сосредоточиться на учебном процессе и академическом прогрессе. Они не будут отвлекаться уведомлениями, сообщениями или социальными медиа. Это может способствовать более глубокому погружению в учебный материал и улучшению результатов. Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, положения законопроекта предусматривают:
1. Наделение организации образования полномочием по установлению требований к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в рамках правил внутреннего распорядка обучающихся;
- наделение обучающихся обязанностью по выполнению требований к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в организации образования.
2. Применение мер дисциплинарного взыскания не только за неисполнение или нарушение обучающимися устава организации образования, правил внутреннего распорядка, но и за нарушение требований к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в такой организации образования, правил проживания в общежитиях и интернатах.
3. Наделение функцией по осуществлению контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации образования, педагогическими, руководящими работниками, а также иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности.
4. Наделение педагога правом:
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
- в целях защиты своих прав:
направлять в органы управления организацией образования обращения о применении к обучающимся указанной организации, нарушающим и ущемляющим права педагогических работников, дисциплинарных взысканий;
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
использовать не запрещенные законодательством ПМР иные способы защиты прав и законных интересов.
«Принятие закона позволит повысить авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе», - подчеркивают авторы законопроекта.
Для справки: летом 2023 года ЮНЕСКО призвало запретить смартфоны в школах по всему миру, чтобы исключить нарушения в классах, увеличить успеваемость и защитить детей от кибербуллинга. В настоящее время запрет на использование гаджетов в школах действует в России, Азербайджане, Греции, Таджикистане, Франции и других странах.
С 1 января 2024 года школьникам в Нидерландах запретят пользоваться телефонами, планшетами, умными часами и другими мобильными гаджетами во время уроков.