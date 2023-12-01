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Робот Tesla напал на инженера компании

Робот Tesla напал на инженера компании
фото:depositphotos.com

В Техасе робот компании Tesla напал на инженера и нанес ему ранения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел на заводе Giga Texas вблизи города Остин в 2021 году. Но о нем стало известно только сейчас из обнародованного отчета о травмах.

По информации издания, "машина использовала свои металлические когти, чтобы атаковать рабочего". В результате нападения мужчине были нанесены раны в области спины и руки.

В материале также говорится, что двое свидетелей ужаснулись от происходящего, когда увидели, как машина напала на их коллегу. Отмечается, что робот был предназначен для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Кроме того, сообщается, что в течение 2022 года каждый 21-й сотрудник Giga Texas получил травму на рабочем месте.

Адвокат Ханна Александр из некоммерческой организации Workers Defense Project в разговоре с Daily Mail заявила, что в отчете Tesla не указаны другие инциденты на фабрике. Юрист добавила, что компания отправляет отчеты округу, чтобы получать налоговые льготы.

Tesla занимается производством электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Производство первой серийной машины стартовало в 2008 году. Компания была основана в 2003 году в Калифорнии инженерами Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Через год к ним присоединился Илон Маск, вложивший в фирму часть вырученных денег от продажи PayPal.

Недавно Маск разместил на своей странице в X (экс-Twitter, недоступен на территории России) ролик, на котором запечатлен робот-гуманоид нового поколения Tesla Optimus Gen 2. В видео показано, как он перекладывает куриные яйца из коробки в тарелку, приседает и танцует.
  • Сегодня, 09:43
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