По доброй традиции, “КП” в Молдове в канун Нового года рассчитывает Индекс оливье: сколько тазиков этого салата можно сделать на среднюю по стране зарплату или на ту сумму, что получают ежемесячно разные категории жителей республики. Да, именно, тазиков. Потому что по еще одной традиции оливье у нас десятилетиями делали целыми тазиками.
Условно - в одном тазике 10 порций новогоднего салата.
Увы, в Молдове за последние три года и тазики стали меньше, и порции, да и оливье уже у многих считается роскошью, а не праздничной необходимостью. Но какой бы не была ситуация в республике, все стараются на новогодний стол выставить это блюдо.
Кроме подсчета количества порций на одну зарплату, “КП” сравнивнил эти цифры с прошлыми годами.
На этот раз сравнили 2020-й год, то есть, до “хороших времен”, и год текущий.
Стоимость тазика оливье в 2020 / 2023:
Картофель - 1,5 кг - 8 леев / 14 леев
Яйца - 10 шт - 14 леев / 37 леев
Морковь - 400 гр - 2 лея / 5 леев
Зеленый горошек - 720 гр - 20 леев / 26 леев
Колбаса докторская - 500 гр - 40 леев / 70 леев
Майонез - 600 гр - 40 леев / 60 леев
Итого: В 2020 тазик оливье - 124 лея, в 2023 - 212 леев.
Получается, что теперь на одно и тоже количество оливье придется потратить почти в два раза больше денег, чем это было до наступления в стране “времурь бунь”.
Сколько тазиков салата оливье можно сделать на одну зарплату/пенсию в 2020/2023:
- На среднюю зарплату - в 2020 (7953 лея) - 64 тазика, в 2023 (12 176 леев) - 57 тазиков.
- На пенсию отдельно взятой пенсионерки - в 2020 (2500 леев) - 20 тазиков, в 2023 (3100 леев) - 14 с половиной тазиков.
- На зарплату Майи Санду в 2020 году (4400 леев в среднем - президентом она стала в декабре 2020) - 35 тазиков салата.
В 2023 году Майя Санду (21500 леев) сможет позволить себе сделать 101 таз оливье.
- А министры на свою очень повышенную зарплату (50 000 - 70 000 леев) минимум смогут приготовить аж 235 тазиков оливье.
В общем, полные тазы оливье могут себе позволить далеко не все жители Молдовы, даже не половина.
Салат подорожал почти в два раза. А зарплаты и пенсии у большей части населения выросли не настолько, чтобы приготовить такое же количество тазиков оливье, как до “хороших времен”, а гораздо меньше.