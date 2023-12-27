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Хотите потерять много и сразу?

Хотите потерять много и сразу?
иллюстрация из открытых источников

Новомодный вид обмана: в интернете всплывает навязчивая реклама, в которой обещают быстрый заработок при минимуме вложений.

Как только вы заинтересовались предложением, вас удалённо начинает «вести́» интернет-брокер. Предлагает вложить реальные деньги в какие-нибудь акции через перевод, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Если вы приняли предложение, перевели деньги, вам пересылают скриншот якобы вашего валютного счёта, который постоянно пополняется.

Удалённый брокер постоянно с вами на связи, подбадривает и побуждает к новым вложениям. Вам направляют отчётность в виде растущих нулей в сумме на вашем счету в каком-то удалённом банке.

Но как только вы собираетесь вывести эту сумму, оказывается, нужно ещё раз заплатить реальными деньгами, чтобы криптовалюту (в которой якобы всё это время накапливались ваши заработки) перевести в реальные деньги.

Даже если вы переведёте сумму, деньги вам никто не вернёт. Это заведомо проигрышная для вас схема.

Милиция предупреждает: выбирая виртуальный способ заработать, подумайте дважды, перед тем как вкладывать реальные деньги!
  • Сегодня, 10:12
  • DTV
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