Новомодный вид обмана: в интернете всплывает навязчивая реклама, в которой обещают быстрый заработок при минимуме вложений.
Как только вы заинтересовались предложением, вас удалённо начинает «вести́» интернет-брокер. Предлагает вложить реальные деньги в какие-нибудь акции через перевод, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Если вы приняли предложение, перевели деньги, вам пересылают скриншот якобы вашего валютного счёта, который постоянно пополняется.
Удалённый брокер постоянно с вами на связи, подбадривает и побуждает к новым вложениям. Вам направляют отчётность в виде растущих нулей в сумме на вашем счету в каком-то удалённом банке.
Но как только вы собираетесь вывести эту сумму, оказывается, нужно ещё раз заплатить реальными деньгами, чтобы криптовалюту (в которой якобы всё это время накапливались ваши заработки) перевести в реальные деньги.
Даже если вы переведёте сумму, деньги вам никто не вернёт. Это заведомо проигрышная для вас схема.
Милиция предупреждает: выбирая виртуальный способ заработать, подумайте дважды, перед тем как вкладывать реальные деньги!