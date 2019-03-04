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Проезд в троллейбусах Тирасполя подорожает с 1 января 2024 года

Проезд в троллейбусах Тирасполя подорожает с 1 января 2024 года
фото: novostipmr

С 1 января 2024 года проезд в троллейбусах Тирасполя подорожает. Он будет стоить 3 рубля 50 копеек, а не 3 рубля как сейчас, сообщает novostipmr со ссылкой на информацию троллейбусного управления.

Вырастет цена и для междугороднего маршрута: Тирасполь - Бендеры. Речь идет о троллейбусах 19 и 19-А.

«Это связано все-таки и с комплектующими и в общем с состоянием контактной сети, которая изношена практически на 100%. Все это требует определенных вложений, ремонта подвижного состава. В конце концов, с заработными платами», - пояснил директор Тираспольского троллейбусного управления Роман Кулиш.

При этом для пенсионеров ничего не изменится. Они по-прежнему будут ездить в троллейбусах бесплатно. Так же как и другие граждане, у которых есть право на бесплатный проезд.

С нового года школьники и студенты будут платить за проезд в троллейбусе – 1 рубль 75 копеек, а не 1 рубль 50 копеек как сейчас.

В Бендерах тарифы не изменятся. Билет, как и раньше, будет стоить 3 рубля.

Стоимость проезда в маршрутных такси останется прежней.
  • Вчера, 18:34
  • DTV
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