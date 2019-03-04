С 1 января 2024 года проезд в троллейбусах Тирасполя подорожает. Он будет стоить 3 рубля 50 копеек, а не 3 рубля как сейчас, сообщает novostipmr со ссылкой на информацию троллейбусного управления.
Вырастет цена и для междугороднего маршрута: Тирасполь - Бендеры. Речь идет о троллейбусах 19 и 19-А.
«Это связано все-таки и с комплектующими и в общем с состоянием контактной сети, которая изношена практически на 100%. Все это требует определенных вложений, ремонта подвижного состава. В конце концов, с заработными платами», - пояснил директор Тираспольского троллейбусного управления Роман Кулиш.
При этом для пенсионеров ничего не изменится. Они по-прежнему будут ездить в троллейбусах бесплатно. Так же как и другие граждане, у которых есть право на бесплатный проезд.
С нового года школьники и студенты будут платить за проезд в троллейбусе – 1 рубль 75 копеек, а не 1 рубль 50 копеек как сейчас.
В Бендерах тарифы не изменятся. Билет, как и раньше, будет стоить 3 рубля.
Стоимость проезда в маршрутных такси останется прежней.