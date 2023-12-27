Инициатива Майи Санду о проведении национального референдума по евроинтеграции в один день с президентскими выборами обретает форму, пишет Point.md
Депутаты PAS уже выступили с предложением изменить избирательное законодательство, которое запрещает дублирование двух избирательных процессов, сообщает ziua.md
Инициатива появилась всего через день после того, как секретарь ЦИК обратил внимание на эту несовместимость, а поправка была подписана депутатом PAS Вероникой Рошка.
Депутат Рошка писала в соцсетях, что проведение одновременного голосования на референдуме и выборах возможно и цитировала одно из решений Конституционного суда от 2020 года, якобы позволяющего это сделать, сообщает sputniknews
Предыдущая правка в Кодекс о выборах была внесена 10 дней назад и также касалась сроков проведения выборов.
Новая поправка предусматривает возможность организации президентских выборов и референдума в один и тот же день, а также то, что выборы президента страны должны состояться не более чем за 90 дней до истечения срока действия мандата, а не за 60 дней, как это предусмотрено в настоящее время.
Инициативу организовать общенациональный плебисцит по вопросу европейской интеграции Республики Молдова Майя Санду выдвинула 24 декабря, когда она заявила, что намерена баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты расценили акцию как попытку монополизировать европейскую тему и под предлогом продвижения референдума агитировать в пользу Майи Санду вне избирательной кампании.
ЦИК: Дата референдума о вступлении в ЕС не должна совпадать с выборами
Об этом заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Александр Берлинский. По его словам, референдум может быть проведен за 60 дней до или через 60 дней после выборов , передает radiomoldova.md
"Дата республиканского референдума устанавливается решением Парламента, который не может состояться ранее 60 дней со дня принятия решения Парламента. Республиканский референдум не может состояться в день парламентских, президентских или всеобщих местных выборов, а также за 60 дней до или 60 дней после дня выборов", — отметил Александру Берлински, передает radiomoldova.md
Согласно действующему сейчас Кодексу о выборах, выборы на должность Президента Республики Молдова проводятся в течение двух месяцев со дня освобождения должности Президента Республики Молдова. А дата президентских выборов устанавливается решением Парламента не позднее, чем за 60 дней до дня выборов.
Мандат президента Майи Санду истекает 23 декабря 2024 года.
Будут ли в Приднестровье проводить референдум о вступлении в ЕС? Отвечает Санду
Национальный референдум о вступлении в ЕС, который президент Майя Санду предложила провести осенью следующего года, невозможно будет организовать в Приднестровье, неподконтрольном конституционным властям страны. Однако его жители смогут проголосовать на участках правобережья. Об этом рассказала Санду в интервью румынскому изданию veridica.ro., информирует NM
Президент Молдовы рассказала в интервью, что осенью 2024 года граждане должны будут решить, «хотят ли они двигаться вперед, работать над проектом европейской интеграции Молдовы или хотят вернуться в прошлое».
«На протяжении многих лет Молдова подвергалась шантажу. Республика застряла в этой серой зоне, из которой, казалось, нет выхода. И вот мы здесь, нам удалось освободиться от шантажа. Нам удалось освободиться от полной зависимости от российского газа, от российского рынка. Все эти годы мы работали над укреплением независимости институтов и независимости страны. Но в итоге решать должны граждане. И следующей осенью они должны будут решить судьбу Молдовы», — цитирует Санду NM
Отвечая на вопрос, будут ли проводить референдум на левом берегу Днестра, Санду отметила, что это невозможно.
.«Этот референдум, конечно, проведут по всей стране. И парламент должен решить технические аспекты его проведения. (…) В Приднестровье нельзя открыть избирательные участки, потому что его не контролируют конституционные органы. Но граждане Молдовы с левого берега Днестра могут проголосовать на избирательных участках на правом берегу», — сказала президент РМ.